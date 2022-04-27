Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 13 Pro serisinin taleplerine yetişemiyor!

    Apple, artan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max siparişlerine yetişemiyor. Apple, iPhone 13 Pro serisinin artan talebi doğrultusunda cihazların siparişlerini artırdı.
    1

    Apple, iPhone 13 Pro'nun taleplerine yetişemiyor!
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın güncel amiral gemisi modelleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max beklenilenden daha fazla ilgi görüyor. Talebe göre ürünleri yetişmeyen Apple, siparişlerini artırma kararı aldı.

    iPhone 13 Pro serisi diğer modellerden daha çok ilgi görüyor

    Günümüzde firmaların amiral gemisi modellerinin fiyatları gerçekten yüksek denilecek seviyeye ulaştı. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de bu modellerin başında geliyor diyebiliriz. Ancak bugün gelen bilgiler Apple'ın bu fiyatlara rağmen beklenen satışlarından daha fazlasına ulaştığını söylüyor.

    Elec tarafından bilgide müşterilerin iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e yoğun bir ilgisinin olduğu ortaya çıktı. Apple'ın da beklemediği derecede satışlar artarken, ürünler taleplere yetişmedi. Raporlara göre 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyon iPhone 13 Pro üretim siparişi verilirken, 3,5 milyon adet iPhone 13 Pro Max siparişi verildi.

    Apple, iPhone 13 Pro'nun taleplerine yetişemiyor!
    Tam Boyutta Gör

    Taleplerin artışına cevapsız kalmayan Apple, 2022 yılının ikinci çeyreği için 8 milyon iPhone 13 Pro üretim siparişi verirken, 6,5 milyon iPhone 13 Pro Max üretim siparişi verdi. Bu arada iPhone 13 Pro'nun ülkemizde 24999 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu, iPhone 13 Pro Max'in en ucuz versiyonunun ise 27999 TL olduğunu belirtmekte fayda var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Honor 20 lite
    Honor 20 lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız