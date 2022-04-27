Apple, iPhone 13 Pro serisinin taleplerine yetişemiyor!

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Apple'ın güncel amiral gemisi modelleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max beklenilenden daha fazla ilgi görüyor. Talebe göre ürünleri yetişmeyen Apple, siparişlerini artırma kararı aldı.

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iPhone 13 Pro serisi diğer modellerden daha çok ilgi görüyor

Günümüzde firmaların amiral gemisi modellerinin fiyatları gerçekten yüksek denilecek seviyeye ulaştı. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de bu modellerin başında geliyor diyebiliriz. Ancak bugün gelen bilgiler Apple'ın bu fiyatlara rağmen beklenen satışlarından daha fazlasına ulaştığını söylüyor.

Elec tarafından bilgide müşterilerin iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e yoğun bir ilgisinin olduğu ortaya çıktı. Apple'ın da beklemediği derecede satışlar artarken, ürünler taleplere yetişmedi. Raporlara göre 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyon iPhone 13 Pro üretim siparişi verilirken, 3,5 milyon adet iPhone 13 Pro Max siparişi verildi.

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Taleplerin artışına cevapsız kalmayan Apple, 2022 yılının ikinci çeyreği için 8 milyon iPhone 13 Pro üretim siparişi verirken, 6,5 milyon iPhone 13 Pro Max üretim siparişi verdi. Bu arada iPhone 13 Pro'nun ülkemizde 24999 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu, iPhone 13 Pro Max'in en ucuz versiyonunun ise 27999 TL olduğunu belirtmekte fayda var.

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