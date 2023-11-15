Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl daha uzattı

iPhone 14 kullanıcıları için Acil SOS uzatıldı
Tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde kullanılabilen Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca Bul uygulamasında uydu aracılığıyla konumlarını paylaşabiliyor.
Uydu üzerinden Acil SOS, bugünden itibaren veya herhangi bir iPhone 14 modelinin aktivasyonu sırasında iki yıl daha ücretsiz olacak. Apple, ücretsiz deneme süresinin 15 Kasım 2023 tarihinde TSİ 11:00’den önce uydu üzerinden Acil SOS'i destekleyen herhangi bir ülkede aygıtlarını etkinleştiren iPhone 14 kullanıcıları için uzatılacağını söylüyor.
Türkiye'de kullanılamıyor
Apple, bu hizmet sayesinde kullanıcıların açık hava koşullarında 15 saniye gibi kısa bir sürede mesaj gönderip alabileceklerini söylüyor. Kullanıcılardan hayati bilgiler içeren kısa bir formu doldurmaları isteniyor ve arayüz daha sonra kullanıcılara bağlanmak ve ilk mesajı göndermek için iPhone'larını gökyüzünde nereye doğrultmaları gerektiğini gösteriyor. Bu mesajda kullanıcının form yanıtları, konumu, rakımı, iPhone'un pil seviyesi ve ayarlanmışsa Tıbbi Kimlik bilgileri yer alıyor.
Acil SOS şu anda Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD'de destekleniyor. Acil SOS, Türkiye’de kullanılamıyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra uydu üzerinden Acil SOS için gerçek fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi de bulunmuyor.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-extends-emergency-sos-via-satellite-for-an-additional-free-year/ https://www.gsmarena.com/apple_gives_iphone_14_users_an_extra_year_of_free_emergency_sos_via_satellite-news-60587.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.