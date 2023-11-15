Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl daha uzattı

Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada uydu aracılığıyla Acil SOS hizmetinin mevcut iPhone 14 kullanıcıları için ücretsiz bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Apple ilk olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan iPhone 14 serisiyle gelen ve kullanıcılara sunulan bu özelliğin iki yıl boyunca ücretsiz kalacağını söylemişti.

iPhone 14 kullanıcıları için Acil SOS uzatıldı

Tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde kullanılabilen Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca Bul uygulamasında uydu aracılığıyla konumlarını paylaşabiliyor.

Uydu üzerinden Acil SOS, bugünden itibaren veya herhangi bir iPhone 14 modelinin aktivasyonu sırasında iki yıl daha ücretsiz olacak. Apple, ücretsiz deneme süresinin 15 Kasım 2023 tarihinde TSİ 11:00’den önce uydu üzerinden Acil SOS'i destekleyen herhangi bir ülkede aygıtlarını etkinleştiren iPhone 14 kullanıcıları için uzatılacağını söylüyor.

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Türkiye'de kullanılamıyor

Apple, bu hizmet sayesinde kullanıcıların açık hava koşullarında 15 saniye gibi kısa bir sürede mesaj gönderip alabileceklerini söylüyor. Kullanıcılardan hayati bilgiler içeren kısa bir formu doldurmaları isteniyor ve arayüz daha sonra kullanıcılara bağlanmak ve ilk mesajı göndermek için iPhone'larını gökyüzünde nereye doğrultmaları gerektiğini gösteriyor. Bu mesajda kullanıcının form yanıtları, konumu, rakımı, iPhone'un pil seviyesi ve ayarlanmışsa Tıbbi Kimlik bilgileri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple, hizmetin gökyüzünün net bir şekilde görülebildiği açık havada çalışmak üzere tasarlandığını söylüyor. Apple, yeşilliklerin veya diğer engellerin acil durum mesajlarının gönderilmesinin daha uzun sürmesine veya gönderilememesine neden olabileceği ve uydu bağlantısının Kanada ve Alaska'nın kuzey bölgeleri gibi 62° enleminin üzerindeki yerlerde çalışmayabileceği konusunda uyarıyor.

Acil SOS şu anda Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD'de destekleniyor. Acil SOS, Türkiye’de kullanılamıyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra uydu üzerinden Acil SOS için gerçek fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi de bulunmuyor.

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Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl uzattı