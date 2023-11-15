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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl daha uzattı

    Apple, mevcut iPhone 14 kullanıcıları için uydu aracılığıyla Acil SOS özelliğini bir yıl daha ücretsiz olarak uzatıyor. Özellik, şimdiye kadar hayat kurtarmasıyla defalarca gündeme geldi.

    Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl uzattı Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada uydu aracılığıyla Acil SOS hizmetinin mevcut iPhone 14 kullanıcıları için ücretsiz bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Apple ilk olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan iPhone 14 serisiyle gelen ve kullanıcılara sunulan bu özelliğin iki yıl boyunca ücretsiz kalacağını söylemişti.

    iPhone 14 kullanıcıları için Acil SOS uzatıldı

    Tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde kullanılabilen Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca Bul uygulamasında uydu aracılığıyla konumlarını paylaşabiliyor.

    Uydu üzerinden Acil SOS, bugünden itibaren veya herhangi bir iPhone 14 modelinin aktivasyonu sırasında iki yıl daha ücretsiz olacak. Apple, ücretsiz deneme süresinin 15 Kasım 2023 tarihinde TSİ 11:00’den önce uydu üzerinden Acil SOS'i destekleyen herhangi bir ülkede aygıtlarını etkinleştiren iPhone 14 kullanıcıları için uzatılacağını söylüyor.

    Türkiye'de kullanılamıyor

    Apple, bu hizmet sayesinde kullanıcıların açık hava koşullarında 15 saniye gibi kısa bir sürede mesaj gönderip alabileceklerini söylüyor. Kullanıcılardan hayati bilgiler içeren kısa bir formu doldurmaları isteniyor ve arayüz daha sonra kullanıcılara bağlanmak ve ilk mesajı göndermek için iPhone'larını gökyüzünde nereye doğrultmaları gerektiğini gösteriyor. Bu mesajda kullanıcının form yanıtları, konumu, rakımı, iPhone'un pil seviyesi ve ayarlanmışsa Tıbbi Kimlik bilgileri yer alıyor.

    Apple, iPhone 14 için ücretsiz Acil SOS özelliğini bir yıl uzattı Tam Boyutta Gör
    Apple, hizmetin gökyüzünün net bir şekilde görülebildiği açık havada çalışmak üzere tasarlandığını söylüyor. Apple, yeşilliklerin veya diğer engellerin acil durum mesajlarının gönderilmesinin daha uzun sürmesine veya gönderilememesine neden olabileceği ve uydu bağlantısının Kanada ve Alaska'nın kuzey bölgeleri gibi 62° enleminin üzerindeki yerlerde çalışmayabileceği konusunda uyarıyor.

    Acil SOS şu anda Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD'de destekleniyor. Acil SOS, Türkiye’de kullanılamıyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra uydu üzerinden Acil SOS için gerçek fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi de bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-extends-emergency-sos-via-satellite-for-an-additional-free-year/ https://www.gsmarena.com/apple_gives_iphone_14_users_an_extra_year_of_free_emergency_sos_via_satellite-news-60587.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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