iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği üç öğrencinin hayatını kurtardı

iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği hayat kurtardı
iPhone 14'ün Acil SOS özelliği şimdiye kadar düzinelerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Acil SOS kısaca, insanların bir uydu bağlantısı kullanarak acil servislerle iletişime geçmesini sağlayan bir özellik. Bu özellik, yeni Apple Watch Series 8 ile birlikte tüm iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)