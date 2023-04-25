iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği üç öğrencinin hayatını kurtardı

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisi ile kullanıma alınan uydu bağlantı özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor. iPhone 14 ailesi uydu üzerinden sağladığı Acil SOS özelliği ile telefonun çekmediği yerlerde bile iletişimi mümkün kılıyor. Bu özellik son olarak üç öğrencinin hayatını kurtararak bir kez daha başarısını kanıtladı.

iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği hayat kurtardı

Tam Boyutta Gör Brigham Young Üniversitesi'nden öğrenciler, mezun olmadan önce kanyonlar ve diğer jeolojik oluşumlarla dolu Utah San Rafael Swell Rekreasyon alanına bir gezi yapmaya karar verdiler. Bölgede bir kanyon olduğunu okumuşlar ve yaklaşık bir yıldır kanyonculuk yaptıkları için kontrol etmek istemişler. Ancak yaptıkları gezi sırasında derin, soğuk bir havuza girdiklerinden sonra başları belaya girmiş. Zira yılın bu döneminde Utah’ın ekstra yağış aldığı ve kanyonların güneşin çekilmesiyle hızla soğuyan yerler olduğu biliniyor. Bu nedenle öğrenciler şiddetli hipotermiye maruz kaldıklarını bildiriyor. Öğrencilerin yanlarında battaniye ve ateş yakacak malzemeler olsa da girdikleri alandan onları çıkacak yeterli ekipmana sahip değillerdi.

Tam Boyutta Gör Öğrencileri bu zorlu durumdan kurtaran şey ise iPhone 14 oldu. Kabaca her 20 dakikada bir, öğrencilerin kanyon içindeki konumlarıyla bir uydu aynı hizaya geliyordu. Öğrenciler bu özelliği kullanarak 911’e mesaj gönderdi ve konumlarını paylaştı. Kısa bir süre sonra acil müdahale ekipleri helikopter aracılığıyla öğrencileri kurtardı.

iPhone 14 uydu özelliği nedir, nasıl kullanılır? 7 ay önce eklendi

iPhone 14'ün Acil SOS özelliği şimdiye kadar düzinelerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Acil SOS kısaca, insanların bir uydu bağlantısı kullanarak acil servislerle iletişime geçmesini sağlayan bir özellik. Bu özellik, yeni Apple Watch Series 8 ile birlikte tüm iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde mevcut.

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iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği öğrencilerin hayatını kurtard