Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği üç öğrencinin hayatını kurtardı

    Apple’ın iPhone 14 serisi ile kullanıma aldığı, kullanıcılara çeşitli durumlarda yardımcı olan Uydu ile Acil SOS özelliği kısa bir süre önce üç öğrencinin hayatını kurtardı.
    Oy Ver
    iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği öğrencilerin hayatını kurtard Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 serisi ile kullanıma alınan uydu bağlantı özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor. iPhone 14 ailesi uydu üzerinden sağladığı Acil SOS özelliği ile telefonun çekmediği yerlerde bile iletişimi mümkün kılıyor. Bu özellik son olarak üç öğrencinin hayatını kurtararak bir kez daha başarısını kanıtladı.

    iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği hayat kurtardı

    iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği öğrencilerin hayatını kurtard Tam Boyutta Gör
    Brigham Young Üniversitesi'nden öğrenciler, mezun olmadan önce kanyonlar ve diğer jeolojik oluşumlarla dolu Utah San Rafael Swell Rekreasyon alanına bir gezi yapmaya karar verdiler. Bölgede bir kanyon olduğunu okumuşlar ve yaklaşık bir yıldır kanyonculuk yaptıkları için kontrol etmek istemişler. Ancak yaptıkları gezi sırasında derin, soğuk bir havuza girdiklerinden sonra başları belaya girmiş. Zira yılın bu döneminde Utah’ın ekstra yağış aldığı ve kanyonların güneşin çekilmesiyle hızla soğuyan yerler olduğu biliniyor. Bu nedenle öğrenciler şiddetli hipotermiye maruz kaldıklarını bildiriyor. Öğrencilerin yanlarında battaniye ve ateş yakacak malzemeler olsa da girdikleri alandan onları çıkacak yeterli ekipmana sahip değillerdi.
    iPhone 14’ün uydu bağlantı özelliği öğrencilerin hayatını kurtard Tam Boyutta Gör
    Öğrencileri bu zorlu durumdan kurtaran şey ise iPhone 14 oldu. Kabaca her 20 dakikada bir, öğrencilerin kanyon içindeki konumlarıyla bir uydu aynı hizaya geliyordu. Öğrenciler bu özelliği kullanarak 911’e mesaj gönderdi ve konumlarını paylaştı. Kısa bir süre sonra acil müdahale ekipleri helikopter aracılığıyla öğrencileri kurtardı.

    iPhone 14'ün Acil SOS özelliği şimdiye kadar düzinelerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Acil SOS kısaca, insanların bir uydu bağlantısı kullanarak acil servislerle iletişime geçmesini sağlayan bir özellik. Bu özellik, yeni Apple Watch Series 8 ile birlikte tüm iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kafaya darbe aldıktan sonra uyumak yurt dışı telefon sim kart değişikliği toppik kullananların yorumları semt nedir örnek opel astra 1.3 cdti alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız