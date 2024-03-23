iPhone'un acil durum uydu özellikleri, bir ailenin hayatını kurtardı

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde kullanılabilen Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlayan oldukça önemli bir özellik. Yakın zamanlı bir rapora göreyse bu özellik, bir ailenin hayatını kurtardı.

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Yardım ekipleri, iPhone'un Acil SOS özelliği sayesinde mahsur kalan ailenin yerini tespit etti

Mt. Hood Ulusal Ormanı'nda mahsur kalan bir aile, Apple'ın iPhone'da bulunan Acil SOS özelliği sayesinde arama ve kurtarma ekipleriyle iletişime geçmeyi başardı. 19 Mart Salı günü öğleden sonra yaklaşık sekiz mil yürüyüş yaptıktan sonra kaybolan aile üyelerinden biri, havanın iyice kararmasının ardından iPhone'unun Acil SOS özelliğini kullanarak acil durum görevlileriyle iletişime geçti ve konumlarını paylaştı.

Tam Boyutta Gör Arama kurtarma ekipleri, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen aileyi bulmak için tüm imkanlarını seferber ederek ertesi sabah ailenin bulunduğu yere ulaşmayı başardı, ancak helikopterle tahliye imkansızdı. Bu sebeple Deschutes İlçesi Şerif Ofisinden bir kar aracı aileyi kurtarmak için gönderildi ve zorlu arazi koşullarına rağmen saat 19:30 civarı aileyi arama ve kurtarma komuta merkezine geri götürdü. Bu olay, uydu bağlantısının acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini kanıtlamakta.

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iPhone'un acil durum uydu özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı