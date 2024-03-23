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    Anlık Bildirim

    iPhone'un acil durum uydu özellikleri, bir ailenin hayatını kurtardı

    iPhone'un acil durum uydu özellikleri, hayat kurtarmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda kaybolan bir aile, Acil SOS özelliği sayesinde yardım ekiplerine ulaşabildi. İşte detaylar:
    iPhone'un acil durum uydu özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde kullanılabilen Acil SOS özelliği, kullanıcıların hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı olmadığında uydu aracılığıyla acil durum servislerine kısa mesaj göndermelerini sağlayan oldukça önemli bir özellik. Yakın zamanlı bir rapora göreyse bu özellik, bir ailenin hayatını kurtardı.

    Yardım ekipleri, iPhone'un Acil SOS özelliği sayesinde mahsur kalan ailenin yerini tespit etti

    Mt. Hood Ulusal Ormanı'nda mahsur kalan bir aile, Apple'ın iPhone'da bulunan Acil SOS özelliği sayesinde arama ve kurtarma ekipleriyle iletişime geçmeyi başardı. 19 Mart Salı günü öğleden sonra yaklaşık sekiz mil yürüyüş yaptıktan sonra kaybolan aile üyelerinden biri, havanın iyice kararmasının ardından iPhone'unun Acil SOS özelliğini kullanarak acil durum görevlileriyle iletişime geçti ve konumlarını paylaştı.

    iPhone'un acil durum uydu özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı Tam Boyutta Gör
    Arama kurtarma ekipleri, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen aileyi bulmak için tüm imkanlarını seferber ederek ertesi sabah ailenin bulunduğu yere ulaşmayı başardı, ancak helikopterle tahliye imkansızdı. Bu sebeple Deschutes İlçesi Şerif Ofisinden bir kar aracı aileyi kurtarmak için gönderildi ve zorlu arazi koşullarına rağmen saat 19:30 civarı aileyi arama ve kurtarma komuta merkezine geri götürdü. Bu olay, uydu bağlantısının acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini kanıtlamakta.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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