Apple, iPhone 15 için daha fazla kaynak ayıracak: A17 Bionic iddialı geliyor

Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro ve Pro Max'e güç veren A16 Bionic işlemci ile hedefine ulaşmakta zorlanan Apple, bu durumu iPhone 15'te tersine çevirebilir. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, A17 Bionic'te yaşanacak performans ve verimlilik kazanımları hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Apple A17 Bionic için daha fazla kaynak ayrılacak

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç verecek Apple A17 Bionic, TSMC tarafından üretilen ilk 3nm işlemci olacak. Bununla birlikte Kuo, ''A16 ve M2 serisi yongalarda elde edilen ufak kazanımların satışları olumsuz etkilediğini ve bu nedenle Apple’ın A17 Bionic'e büyük bir kaynak ayırdığını'' bildirdi.

Ayrıca Kuo, Apple'ın 2025 yılına kadar TSMC'nin 3nm üretim sürecine sadık kalacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak, A17 Bionic’in Apple için yeni bir temel olacağını söyleyebiliriz. Böylece devamında tanıtılacak modeller, benzer üretim teknolojisi ve çeşitli yükseltmeler ile karşımıza çıkacak.

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Hatırlayacak olursak, kısa süre önce A16 Bionic’in ışın izleme gibi dikkat çeken iyileştirmeler ve özellikler sunduğu ancak son aşamada bu yeniliklerin iptal edildiğini öğrendik. Yaklaşan A17 Bionic ise, 3nm teknolojisinin en büyük avantajlarından biri olan geliştirilmiş güç verimliliğinin yanı sıra, A16 Bionic'te rafa kaldırılan bu özelliklere ve önemli performans yükseltmelerine sahip olacak gibi gözüküyor.

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Apple, iPhone 15 için daha fazla kaynak ayıracak!