Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

Geçen hafta yeni Mac Mini, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının ardından, Apple takas programına dahil olan iPhone’lar için fiyatlar bir kez daha güncellendi. iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu şekilde:
|Model
|Yaklaşık değeri (Yeni)
|Yaklaşık değeri (Eski)
|iPhone 13 Pro Max
|570$
|650$
|iPhone 13 Pro
|470$
|550$
|iPhone 13
|400$
|450$
|iPhone 13 mini
|350$
|380$
|iPhone 12 Pro Max
|400$
|480$
|iPhone 12 Pro
|330$
|400$
|iPhone 12
|300$
|300$
|iPhone 12 mini
|250$
|250$
|iPhone SE 2. nesil
|100$
|100$
|iPhone 11 Pro Max
|280$
|330$
|iPhone 11 Pro
|230$
|250$
|iPhone 11
|200$
|200$
|iPhone XS Max
|200$
|200$
|iPhone XS
|160$
|160$
|iPhone XR
|150$
|150$
|iPhone X
|130$
|130$
|iPhone 8 Plus
|100$
|100$
|iPhone 8
|75$
|75$
|iPhone 7 Plus
|50$
|60$
Apple trade in programı hakkında detaylı bilgiye sayfasından ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?