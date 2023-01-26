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    Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

    Apple'ın takas programı "trade in" ile yurt dışında iPhone'lar indirimli alınabiliyor. Şirket, değişim kampanyası kapsamında iPhone fiyatlarını bir kez daha düşürdü.
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    apple iphone değişim takas fiyatı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de “iPhone değiş tokuş” kampanyası, “Apple eskiyi getir yeniyi al” vb. kampanyalar düzenleniyor Ancak, Apple Türkiye’nin iPhone takas kampanyası yok. Yurt dışında Apple trade in programı ile iPhone’lar indirimli olarak alınabiliyor. Şirket, yeni ürün çıkardıkça, biraz da piyasaya bakarak iPhone’ların takas fiyatlarını değiştiriyor.

    Geçen hafta yeni Mac Mini, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının ardından, Apple takas programına dahil olan iPhone’lar için fiyatlar bir kez daha güncellendi. iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu şekilde:

    iPhone takas fiyatı 💲
    Model Yaklaşık değeri (Yeni) Yaklaşık değeri (Eski)
    iPhone 13 Pro Max 570$ 650$
    iPhone 13 Pro 470$ 550$
    iPhone 13 400$ 450$
    iPhone 13 mini 350$ 380$
    iPhone 12 Pro Max 400$ 480$
    iPhone 12 Pro 330$ 400$
    iPhone 12 300$ 300$
    iPhone 12 mini 250$ 250$
    iPhone SE 2. nesil 100$ 100$
    iPhone 11 Pro Max 280$ 330$
    iPhone 11 Pro 230$ 250$
    iPhone 11 200$ 200$
    iPhone XS Max 200$ 200$
    iPhone XS 160$ 160$
    iPhone XR 150$ 150$
    iPhone X 130$ 130$
    iPhone 8 Plus 100$ 100$
    iPhone 8 75$ 75$
    iPhone 7 Plus 50$ 60$

    Apple trade in programı hakkında detaylı bilgiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

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    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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