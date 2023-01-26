Apple, iPhone takas değerlerini düşürdü: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Türkiye’de “iPhone değiş tokuş” kampanyası, “Apple eskiyi getir yeniyi al” vb. kampanyalar düzenleniyor Ancak, Apple Türkiye’nin iPhone takas kampanyası yok. Yurt dışında Apple trade in programı ile iPhone’lar indirimli olarak alınabiliyor. Şirket, yeni ürün çıkardıkça, biraz da piyasaya bakarak iPhone’ların takas fiyatlarını değiştiriyor.

Apple Refurbished programına iPhone 13 serisini ekledi 6 sa. önce eklendi

Geçen hafta yeni Mac Mini, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının ardından, Apple takas programına dahil olan iPhone’lar için fiyatlar bir kez daha güncellendi. iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu şekilde:

iPhone takas fiyatı 💲 Model Yaklaşık değeri (Yeni) Yaklaşık değeri (Eski) iPhone 13 Pro Max 570$ 650$ iPhone 13 Pro 470$ 550$ iPhone 13 400$ 450$ iPhone 13 mini 350$ 380$ iPhone 12 Pro Max 400$ 480$ iPhone 12 Pro 330$ 400$ iPhone 12 300$ 300$ iPhone 12 mini 250$ 250$ iPhone SE 2. nesil 100$ 100$ iPhone 11 Pro Max 280$ 330$ iPhone 11 Pro 230$ 250$ iPhone 11 200$ 200$ iPhone XS Max 200$ 200$ iPhone XS 160$ 160$ iPhone XR 150$ 150$ iPhone X 130$ 130$ iPhone 8 Plus 100$ 100$ iPhone 8 75$ 75$ iPhone 7 Plus 50$ 60$

Apple trade in programı hakkında detaylı bilgiye sayfasından ulaşabilirsiniz.

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Apple değişim/takas programında iPhone fiyatları düştü