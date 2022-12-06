Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız: Değişiklik olmayabilir

iPhone 15'te tasarım değişikliği olmayabilir
Bilindiği üzere Apple, iPhone 14 serisi de dahil olmak üzere uzun bir süredir yuvarlatılmış kenarlara ve keskin köşelere sahip olan bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yakın zamanlı söylentiler ise, bu durumun iPhone 15'te değişeceğini ve eski iPhone 5C'de karşımıza çıkan kavisli kenar tasarımının geri döneceğine işaret etmişti. Ancak Forbes tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Cupertino merkezli devin iPhone 15'te yeni bir tasarıma geçmek için kararsız olduğunu bildiriliyor.
Görünüşe göre Apple, iPhone 15'in kavisli kenar tasarımı için son kararı vermedi. Yani, marka hala son görünümünü tamamlamadı. Öte yandan iPhone 15'in en erken Eylül 2023'te tanıtılacağını düşünürsek, Apple'ın tasarım değişikliği konusunda epey bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca son sızıntılar, yaklaşan akıllı telefon ailesinin titanyum kaplamayla geleceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. LeaksApplePro'ya göre bu yenilik, yalnızca yan çerçevelerde karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım