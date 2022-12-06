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    Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız: Değişiklik olmayabilir

    Apple'ın iPhone 15 serisinde yeni bir tasarım değişikliğine yönelmesi ve kavisli kenarlara geçiş yapması bekleniyor. Bugün, muhtemel iPhone 15 tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 
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    Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız! Peki ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 14 serisi sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olsa da, halefi olacak iPhone 15 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugün yaklaşan akıllı telefonların tasarımı hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. 

    iPhone 15'te tasarım değişikliği olmayabilir

    Bilindiği üzere Apple, iPhone 14 serisi de dahil olmak üzere uzun bir süredir yuvarlatılmış kenarlara ve keskin köşelere sahip olan bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yakın zamanlı söylentiler ise, bu durumun iPhone 15'te değişeceğini ve eski iPhone 5C'de karşımıza çıkan kavisli kenar tasarımının geri döneceğine işaret etmişti. Ancak Forbes tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Cupertino merkezli devin iPhone 15'te yeni bir tasarıma geçmek için kararsız olduğunu bildiriliyor.

    Görünüşe göre Apple, iPhone 15'in kavisli kenar tasarımı için son kararı vermedi. Yani, marka hala son görünümünü tamamlamadı. Öte yandan iPhone 15'in en erken Eylül 2023'te tanıtılacağını düşünürsek, Apple'ın tasarım değişikliği konusunda epey bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca son sızıntılar, yaklaşan akıllı telefon ailesinin titanyum kaplamayla geleceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. LeaksApplePro'ya göre bu yenilik, yalnızca yan çerçevelerde karşımıza çıkacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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