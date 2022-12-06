Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız: Değişiklik olmayabilir

Tam Boyutta Gör Apple iPhone 14 serisi sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olsa da, halefi olacak iPhone 15 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugün yaklaşan akıllı telefonların tasarımı hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

iPhone 15'te tasarım değişikliği olmayabilir

Bilindiği üzere Apple, iPhone 14 serisi de dahil olmak üzere uzun bir süredir yuvarlatılmış kenarlara ve keskin köşelere sahip olan bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yakın zamanlı söylentiler ise, bu durumun iPhone 15'te değişeceğini ve eski iPhone 5C'de karşımıza çıkan kavisli kenar tasarımının geri döneceğine işaret etmişti. Ancak Forbes tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Cupertino merkezli devin iPhone 15'te yeni bir tasarıma geçmek için kararsız olduğunu bildiriliyor.

iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Görünüşe göre Apple, iPhone 15'in kavisli kenar tasarımı için son kararı vermedi. Yani, marka hala son görünümünü tamamlamadı. Öte yandan iPhone 15'in en erken Eylül 2023'te tanıtılacağını düşünürsek, Apple'ın tasarım değişikliği konusunda epey bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca son sızıntılar, yaklaşan akıllı telefon ailesinin titanyum kaplamayla geleceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. LeaksApplePro'ya göre bu yenilik, yalnızca yan çerçevelerde karşımıza çıkacak.

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Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız! Peki ne olacak?