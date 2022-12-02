Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro'nun yeni bir gövde tasarımına sahip olacağına dair söylentiler ve içeriden gelen bilgilerin ardından, Çinli yayın Mydrivers yaklaşan amiral gemisinin nasıl görünebileceğini gösteren gerçekçi görseller yayınladı.

Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen bir cihaz geliyor 23 sa. önce eklendi

Daha önce, iPhone 14'ün canlı fotoğraflarını duyurudan çok önce sızdıran ShrimpApplePro, Apple'ın bir sonraki akıllı telefonunun yeniden tasarlanmış bir gövdeye ve iPhone 5c tarzı bir arka kapağa sahip olacağını iddia etmişti. Ona göre, iPhone 15 müşterilere titanyum bir gövde sunacak. Buna ek olarak, akıllı telefon düz, keskin kenarlar yerine yuvarlatılmış bir arka panele sahip olacak.

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iPhone 15 en yeni görüntü sensörüyle gelecek

Apple, iPhone 12'den başlayarak üç yıldır düz yüzeyler ve keskin kenarlar kullanıyor. Birçok Android akıllı telefon üreticisi de aynı yolu izledi, ancak bu tasarımdan şikayetçi olanlar ve akıllı telefonu uzun süre tutmanın rahatsız edici olduğunu iddia edenler var.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak, birden fazla kaynağa göre Apple, iPhone 15 ile birlikte Lightning'e veda edecek ve USB-C'ye geçecek. Ancak bazı spekülasyonlar Lightning'in daha düşük modellerde kalabileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Tüm modeller USB-C'ye sahip olsa bile, yalnızca üst düzey modellerin en hızlı konektörle geleceği söyleniyor. iPhone 15'in aynı zamanda yepyeni bir görüntü sensörüne ve geliştirilmiş fotoğraf ve video özelliklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.

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iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı