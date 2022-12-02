iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Daha önce, iPhone 14'ün canlı fotoğraflarını duyurudan çok önce sızdıran ShrimpApplePro, Apple'ın bir sonraki akıllı telefonunun yeniden tasarlanmış bir gövdeye ve iPhone 5c tarzı bir arka kapağa sahip olacağını iddia etmişti. Ona göre, iPhone 15 müşterilere titanyum bir gövde sunacak. Buna ek olarak, akıllı telefon düz, keskin kenarlar yerine yuvarlatılmış bir arka panele sahip olacak.
iPhone 15 en yeni görüntü sensörüyle gelecek
Apple, iPhone 12'den başlayarak üç yıldır düz yüzeyler ve keskin kenarlar kullanıyor. Birçok Android akıllı telefon üreticisi de aynı yolu izledi, ancak bu tasarımdan şikayetçi olanlar ve akıllı telefonu uzun süre tutmanın rahatsız edici olduğunu iddia edenler var.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam