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    iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Yayınlanan ilk kaliteli görseller iPhone 15 Pro'nun olası yeni tasarımını gösteriyor. Apple yeniden yuvarlatılmış kenarlara dönebilir.                           
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    iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro'nun yeni bir gövde tasarımına sahip olacağına dair söylentiler ve içeriden gelen bilgilerin ardından, Çinli yayın Mydrivers yaklaşan amiral gemisinin nasıl görünebileceğini gösteren gerçekçi görseller yayınladı.

    Daha önce, iPhone 14'ün canlı fotoğraflarını duyurudan çok önce sızdıran ShrimpApplePro, Apple'ın bir sonraki akıllı telefonunun yeniden tasarlanmış bir gövdeye ve iPhone 5c tarzı bir arka kapağa sahip olacağını iddia etmişti. Ona göre, iPhone 15 müşterilere titanyum bir gövde sunacak. Buna ek olarak, akıllı telefon düz, keskin kenarlar yerine yuvarlatılmış bir arka panele sahip olacak.

    iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 en yeni görüntü sensörüyle gelecek

    Apple, iPhone 12'den başlayarak üç yıldır düz yüzeyler ve keskin kenarlar kullanıyor. Birçok Android akıllı telefon üreticisi de aynı yolu izledi, ancak bu tasarımdan şikayetçi olanlar ve akıllı telefonu uzun süre tutmanın rahatsız edici olduğunu iddia edenler var.

    iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak, birden fazla kaynağa göre Apple, iPhone 15 ile birlikte Lightning'e veda edecek ve USB-C'ye geçecek. Ancak bazı spekülasyonlar Lightning'in daha düşük modellerde kalabileceğini gösteriyor.
    iPhone 15 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tüm modeller USB-C'ye sahip olsa bile, yalnızca üst düzey modellerin en hızlı konektörle geleceği söyleniyor. iPhone 15'in aynı zamanda yepyeni bir görüntü sensörüne ve geliştirilmiş fotoğraf ve video özelliklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 21 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 23 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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