iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan bazı özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 16, etkileyici donanım geliştirmelerine rağmen, nihai ürüne dahil edilmeyen birkaç planlanmış özelliğe sahipti. Geliştirme süreci, önemli tasarım değişikliklerinin yapıldığı birden fazla prototip aşamasını içeriyordu.

iPhone 16 serisi birden fazla prototip aşamasından geçti

Bazı durumlarda, Apple'ın sıkı kalite kontrol standartlarına uyum da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yeni donanım özellikleri kaldırıldı. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun tasarımı, geliştirme sürecinde özellikle tuşlar konusunda birçok değişikliğe uğradı.

İlk prototipler, nihai modellerde bulunmayan farklı düğme tasarımlarını ve benzersiz donanım yapılandırmalarını test etmek için kullanıldı. Bu değişiklikler, Apple'ın 2023'te ilk kez görülen Eylem düğmesi gibi önceki modellerle tanıtılan özellikleri geliştirmeye yönelik yinelemeli yaklaşımının bir parçasıydı.

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iPhone 15 Pro'daki tek amaçlı sessize alma tuşunun yerini alan, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen mekanik bir anahtar olan Eylem düğmesi, iPhone 16 serisi için daha da geliştirildi. Bu düğme, kullanıcıların bunu Apple'ın önceden tanımlanmış birçok eyleminden birine atamasına veya kısayollarla birlikte kullanmasına olanak tanıyor.

Ancak Apple, geliştirme sürecinde bu butona ek işlevler kazandırmayı da düşünmüştü. Apple, iPhone 16 serisinin geliştirilmesi sırasında "Atlas" kod adlı bir proje kapsamında Eylem düğmesi için çeşitli tasarımlar araştırdı. İlk prototipler ve iç tasarımlar, ses tuşlarına benzer boyutta, daha büyük bir Eylem düğmesine sahipti.

Bu versiyon, safir kristal yüzey, kapasitif sensör ve yüksek hassasiyetli kuvvet sensörü ile yeni kamera kontrol düğmesinin işlevselliğini yansıtacaktı. Apple'ın iPhone 16 serisine birleşik, dokunsal bir ses düğmesi getirmeyi amaçlayan bir diğer girişimi ise Project Bongo adını taşıyordu.

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Kökeni iPhone 15 Pro'nun geliştirme aşamasına dayanan bu proje, Project Atlas gibi prototipleme aşamasını geçemedi. Apple, bu özelliklerin nihai tasarımdan neden çıkarıldığını henüz tam olarak açıklamadı. Apple, iPhone 15'teki çapraz kurulumun aksine, iPhone 16 ve 16 Plus'ta dikey arka kamera düzenine geri döndü.

iPhone 16, iki üst üste yerleştirilmiş lens ve yan flaşla, Vision Pro'da oynatılabilen sürükleyici 3D içerikler için uzamsal video çekimine olanak tanıyor. İlk prototipler, iPhone 12'ye benzeyen kare çıkıntı ve iPhone X'un unsurlarını birleştiren bir diğer tasarım da dahil olmak üzere bilindik tasarımlara sahipti. Apple, son modellerinde her iki stili de harmanlayan yeni bir tasarıma yöneldi.

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iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan özellikleri ortaya çıktı