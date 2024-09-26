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    iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan bazı özellikleri ortaya çıktı

    Apple, iPhone 16 serisinin geliştirilmesi sırasında son versiyona dahil olmayan çeşitli özellikler denedi. Bunlar arasında prototip aşamasında kaldırılan daha büyük bir Eylem düğmesi yer alıyordu.
    iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 16, etkileyici donanım geliştirmelerine rağmen, nihai ürüne dahil edilmeyen birkaç planlanmış özelliğe sahipti. Geliştirme süreci, önemli tasarım değişikliklerinin yapıldığı birden fazla prototip aşamasını içeriyordu.

    iPhone 16 serisi birden fazla prototip aşamasından geçti

    Bazı durumlarda, Apple'ın sıkı kalite kontrol standartlarına uyum da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yeni donanım özellikleri kaldırıldı. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun tasarımı, geliştirme sürecinde özellikle tuşlar konusunda birçok değişikliğe uğradı.

    İlk prototipler, nihai modellerde bulunmayan farklı düğme tasarımlarını ve benzersiz donanım yapılandırmalarını test etmek için kullanıldı. Bu değişiklikler, Apple'ın 2023'te ilk kez görülen Eylem düğmesi gibi önceki modellerle tanıtılan özellikleri geliştirmeye yönelik yinelemeli yaklaşımının bir parçasıydı.

    iPhone 15 Pro'daki tek amaçlı sessize alma tuşunun yerini alan, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen mekanik bir anahtar olan Eylem düğmesi, iPhone 16 serisi için daha da geliştirildi. Bu düğme, kullanıcıların bunu Apple'ın önceden tanımlanmış birçok eyleminden birine atamasına veya kısayollarla birlikte kullanmasına olanak tanıyor.

    Ancak Apple, geliştirme sürecinde bu butona ek işlevler kazandırmayı da düşünmüştü. Apple, iPhone 16 serisinin geliştirilmesi sırasında "Atlas" kod adlı bir proje kapsamında Eylem düğmesi için çeşitli tasarımlar araştırdı. İlk prototipler ve iç tasarımlar, ses tuşlarına benzer boyutta, daha büyük bir Eylem düğmesine sahipti.

    Bu versiyon, safir kristal yüzey, kapasitif sensör ve yüksek hassasiyetli kuvvet sensörü ile yeni kamera kontrol düğmesinin işlevselliğini yansıtacaktı. Apple'ın iPhone 16 serisine birleşik, dokunsal bir ses düğmesi getirmeyi amaçlayan bir diğer girişimi ise Project Bongo adını taşıyordu.

    iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Kökeni iPhone 15 Pro'nun geliştirme aşamasına dayanan bu proje, Project Atlas gibi prototipleme aşamasını geçemedi. Apple, bu özelliklerin nihai tasarımdan neden çıkarıldığını henüz tam olarak açıklamadı. Apple, iPhone 15'teki çapraz kurulumun aksine, iPhone 16 ve 16 Plus'ta dikey arka kamera düzenine geri döndü.

    iPhone 16, iki üst üste yerleştirilmiş lens ve yan flaşla, Vision Pro'da oynatılabilen sürükleyici 3D içerikler için uzamsal video çekimine olanak tanıyor. İlk prototipler, iPhone 12'ye benzeyen kare çıkıntı ve iPhone X'un unsurlarını birleştiren bir diğer tasarım da dahil olmak üzere bilindik tasarımlara sahipti. Apple, son modellerinde her iki stili de harmanlayan yeni bir tasarıma yöneldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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