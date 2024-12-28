ABD yasaklıyor Apple dört elle sarılıyor: Çin açmazı

Apple ve Çin açmazı
Yapay zekâ özelliklerini bir araya getirdiği Apple Intelligence paketini dünya çapında dağıtmaya devam eden Apple için Çin, önemli bir engel haline geldi. Düzenlemeler nedeniyle üretken yapay zekâ kullanmak yerli teknolojilerle mümkün olduğu için iş birliği şart.
Apple daha önce Tencent ve ByteDance ile yapay zekâ modellerinin temel alınması konusunda görüşmeler yapmıştı. Yapay zekâ veri merkezlerine 22 milyar dolar yatırım yapan ByteDance firmasında karar kıldı.
ByteDance zaten yapa zekâ tarafında kendisini ispatlamış bir firma. ABD de zaten Çin hükümetinin teşvikiyle vatandaşlarını manipüle edebileceğini düşünüyor. TikTok kararı da buradan kaynaklandı. Hali hazırda 11 milyar dolar olan sermayesini gelecek yıl 2 katına çıkaracak. Firmanın Doubao yapay zekâ modeli kullanıcı sayısı olarak ChatGPT’nin ardından ikinci sırada.
Kaynaklar bir değişiklik olmadığı takdirde Apple’ın ByteDance ile iş birliği yaparak Apple Intelligence paketini Çinli kullanıcılara da sunmaya başlayacağını belirtiyor. Böylece rekabette Apple önemli bir adım atmış olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: