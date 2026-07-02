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    Apple, iPhone 17 serisinin üretimini azalttı

    iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone'un tanıtılmasına az bir zaman kaldı. iPhone 17 serisine olan talebin düşmesi nedeniyle Apple'ın üretim planını azalttığı söyleniyor.

    apple iphone 17 üretimini azalttı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın, iPhone 17 serisi için üretim planlarını yaklaşık %15 oranında azalttığı bildiriliyor. Bu durum, cihazların satışlarındaki muazzam ivmenin, tüketicilerin yeni nesil iPhone'ları beklemesiyle birlikte yavaşlamaya başladığını gösteriyor.

    Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan raporlara göre, Apple, iPhone 17 ailesi için üretim planını yaklaşık %15 oranında düşürdü. Bu ayarlama, seriyi son yıllarda şirketin en güçlü performans gösteren akıllı telefon serisinden biri haline getiren yaklaşık dokuz aylık güçlü talebin ardından geldi.

    iPhone 17, Apple'ın en güçlü serisi oldu

    Bildirilen üretim kesintisi, etkileyici satış döneminin ardından geliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde, küresel akıllı telefon pazarındaki genel daralmaya rağmen Apple, iPhone üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artırmıştı. Pazar araştırmacıları ayrıca, iPhone 17 düz modelin bu dönemde dünyanın en çok satan akıllı telefonu olduğunu, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin ise dünya çapında en çok satan premium cihazlar arasında yer aldığını belirledi.

    Apple’ın uzun zamandır söylentileri dolaşan katlanabilir iPhone'uyla birlikte iPhone 18 Pro modellerini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Yeni nesil yaklaşırken birçok tüketici, yükseltilmiş donanım ve yeni özellikler beklentisiyle satın alımlarını erteliyor olabilir.

    Bu arada, Xiaomi, OPPO, Vivo ve Honor dahil olmak üzere birçok önde gelen Android üreticisinin küresel talebin yavaşlaması ve devam eden ekonomik belirsizlik nedeniyle üretim hedeflerini benzer şekilde düşürdüğü söyleniyor.

    iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone geliyor

    iPhone 18'in piyasaya sürülmesine birkaç ay kala, dikkatler artık Apple'ın yapay zeka ve kamera teknolojisinde beklenen iyileştirmeler ve ilk katlanabilir iPhone'unun tanıtımı da dahil olmak üzere, yaklaşan donanım yol haritasına kaymış durumda. iPhone 17'nin rekor kıran ivmesi yavaşlıyor olsa da, analistler Apple'ın bir sonraki ürün döngüsünün şirketin 2026'nın geri kalanında premium akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyeceğine inanıyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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