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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple iPhone ağını kullanarak kayıp cihazları bulacak

    Apple'ın cihaz ağı, kablosuz bir bağlantı ağı kurarak internet erişimi olmayan iPhone ve diğer cihazların bulunmasını sağlıyordu. Bu ağ artık farklı firmalara da açılabilecek.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple iPhone ağını kullanarak kayıp cihazları bulacak
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    Apple’ın Find My sistemi, yeni güncellemeyle üçüncü parti cihazların konumlarını tespit etmek için iPhone ağını kullanacak. WWDC’de açıklandığı üzere firma, Apple cihazlarının kablosuz bağlantı yöntemlerini kullanarak cihazların konumlarını tespit edebilecek ve bu sayede internet erişimi ihtiyacı duymayan cihazlar da kayıp olduğunda bulunabilecek. Bu sistemi kullanma ihtimali en yüksek olan firma ise şimdilik Tile.

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    Geliştiricilere yeni bir kapı açarak Find My ağını kendileri için kullanmalarına izin verecek olan Apple, bu yolla tabii ki herkesin gizliliğini de koruyacak. Sistemin amacı, internet erişimi olmayan fakat öncesinde bu ekosisteme yerleştirilmiş cihazların konumlarının tespit edilmesinde ve sunucuyla paylaşılmasında kendi cihazlarından faydalanacak.

    Şimdiye kadar Find My ağı, kayıp iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch gibi cihazları bulmak için kullanılıyordu ve bunu internet bağlantısı olmasa bile çevredeki aynı ekosistemde yer alan cihazların yardımıyla yapabiliyordu. Firma, bu ağı diğer cihazlara da açarak kullanıcılara kolaylık sağlarken geniş cihaz ağını değerlendirmek istiyor.

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    Apple’ın açıklamasına göre tüm süreç uçtan uca şifreli, anonim ve ileri seviyede veri ve enerji verimli. Bunun anlamı, sistemin aktif olması cihazınız üzerinde fark edilebilir bir yavaşlama, veri tüketimi ya da enerji harcaması yaratmayacak. Benzer sistem, Apple ve Google arasında ortak olarak üretilen COVID-19 takip sisteminde de kullanılıyor. 



    https://developer.apple.com/find-my/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax (Hasan ) 11 dk.
    cep tel firmaları bu kadar datamızı kullanıyor takip ediyor bazı kurumlarla ortak olarak
    telefonları ücretsiz vermeleri lazım artık ürün zaten biziz
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    Havya Makinesi 1 sa.
    şuan telefon alacak olsam iphone 11 alırım ve en az 6 sene kullanırım. orta seviye note 8 2500tl olmuş. android cihaz ne yaparsam yap 2 seneden sonra bir yeri patlıyor. lg g2 vardı servisten çıkmadı, g3 ün anakartı bozuldu, htc nin hattı çekmemeye başladı, galaxy note fan edition kullanıyorum ekranın her yerinde yanık oluştu. üstüne şu teknolojide cabası.
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    interwap (Volkan ) 1 sa. Havya Makinesi
    FE'de en sık karşılaşılan problemin ekran kırılması bununda güç butonu yakınında olduğunu düşünüyorum.
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    sepkov 2 sa.
    Hep bunu düşünürdüm. Neden mobil cihaz firmaları ortak bir protokol belirleyip belli bir ağda kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştırmıyor. En basitinden wifi protokolü üzerinde bir geliştirme ile sadece kayıp cihaz paketlerinin parolasız şekilde iletilmesi sağlanmıyor?
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