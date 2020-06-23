Apple iPhone ağını kullanarak kayıp cihazları bulacak

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Apple’ın Find My sistemi, yeni güncellemeyle üçüncü parti cihazların konumlarını tespit etmek için iPhone ağını kullanacak. WWDC’de açıklandığı üzere firma, Apple cihazlarının kablosuz bağlantı yöntemlerini kullanarak cihazların konumlarını tespit edebilecek ve bu sayede internet erişimi ihtiyacı duymayan cihazlar da kayıp olduğunda bulunabilecek. Bu sistemi kullanma ihtimali en yüksek olan firma ise şimdilik Tile.

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Geliştiricilere yeni bir kapı açarak Find My ağını kendileri için kullanmalarına izin verecek olan Apple, bu yolla tabii ki herkesin gizliliğini de koruyacak. Sistemin amacı, internet erişimi olmayan fakat öncesinde bu ekosisteme yerleştirilmiş cihazların konumlarının tespit edilmesinde ve sunucuyla paylaşılmasında kendi cihazlarından faydalanacak.

Şimdiye kadar Find My ağı, kayıp iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch gibi cihazları bulmak için kullanılıyordu ve bunu internet bağlantısı olmasa bile çevredeki aynı ekosistemde yer alan cihazların yardımıyla yapabiliyordu. Firma, bu ağı diğer cihazlara da açarak kullanıcılara kolaylık sağlarken geniş cihaz ağını değerlendirmek istiyor.

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Apple’ın açıklamasına göre tüm süreç uçtan uca şifreli, anonim ve ileri seviyede veri ve enerji verimli. Bunun anlamı, sistemin aktif olması cihazınız üzerinde fark edilebilir bir yavaşlama, veri tüketimi ya da enerji harcaması yaratmayacak. Benzer sistem, Apple ve Google arasında ortak olarak üretilen COVID-19 takip sisteminde de kullanılıyor.

https://developer.apple.com/find-my/

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