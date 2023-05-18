Apple, kendi MicroLED ekranlarını üretecek: iPhone 14 Pro sönük kalacak!

Tam Boyutta Gör Apple’ın son on yılda microLED araştırma ve geliştirmeye en az 1 milyar dolar harcadığı söyleniyor. Şirket, microLED çipleri doğrudan yonga plakaları üzerinde üretmeyi planlıyor.

Yeni nesil Apple Watch neler sunacak 3 ay önce eklendi

Apple'ın gizli tesisinde üretilecek

Apple, microLED bileşenler için ams-Osram, alt katmanlar için LG Display, 12 inç yonga plakaları için TSMC ile birlikte çalışacak. Üretim, Apple’ın Longtan Bölgesi’ndeki gizli Ar-Ge tesislerinde gerçekleşecek.

Önce Apple Watch Ultra'da kullanılacak

Apple’ın Amerika, Tayvan ve Japonya’da ekranlar üzerine çalışan Ar-Ge ekipleri var ve microLED ekranlar için yalnızca sürücü entegre devreleri değil, toplu transfer sürecini daha iyi kontrol etmek için bazı üretim ekipmanları da tasarladığı söyleniyor. MicroLED ekran üretimi zorlu bir süreç, üretim maliyetleri daha yüksek. Bu nedenle Apple, iPhone’lar için microLED ekranları seri üretmeden önce Apple Watch Ultra’da kullanacak.

Apple Watch Ultra’nın 2025’e kadar microLED ekran kullanması beklenmiyor. Dolayısıyla microLED ekranlı ilk iPhone’lar önümüzdeki yıl kesin olarak çıkmayacak. 2023 iPhone 15 serisinin aynı OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

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Apple, iPhone'lar için kendi MicroLED ekranlarını üretecek