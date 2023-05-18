Apple, kendi MicroLED ekranlarını üretecek: iPhone 14 Pro sönük kalacak!

Apple'ın gizli tesisinde üretilecek
Apple, microLED bileşenler için ams-Osram, alt katmanlar için LG Display, 12 inç yonga plakaları için TSMC ile birlikte çalışacak. Üretim, Apple’ın Longtan Bölgesi’ndeki gizli Ar-Ge tesislerinde gerçekleşecek.
Önce Apple Watch Ultra'da kullanılacak
Apple’ın Amerika, Tayvan ve Japonya’da ekranlar üzerine çalışan Ar-Ge ekipleri var ve microLED ekranlar için yalnızca sürücü entegre devreleri değil, toplu transfer sürecini daha iyi kontrol etmek için bazı üretim ekipmanları da tasarladığı söyleniyor. MicroLED ekran üretimi zorlu bir süreç, üretim maliyetleri daha yüksek. Bu nedenle Apple, iPhone’lar için microLED ekranları seri üretmeden önce Apple Watch Ultra’da kullanacak.
Apple Watch Ultra’nın 2025’e kadar microLED ekran kullanması beklenmiyor. Dolayısıyla microLED ekranlı ilk iPhone’lar önümüzdeki yıl kesin olarak çıkmayacak. 2023 iPhone 15 serisinin aynı OLED ekrana sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.