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    Anlık Bildirim

    Apple, kendi MicroLED ekranlarını üretecek: iPhone 14 Pro sönük kalacak!

    Apple, Samsung’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi microLED ekranlarını toptan üretecek. iPhone 14 Pro ekranından iki kat daha parlak bir ekrana bakacağız. 
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    apple iphone microled ekran üretimi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın son on yılda microLED araştırma ve geliştirmeye en az 1 milyar dolar harcadığı söyleniyor. Şirket, microLED çipleri doğrudan yonga plakaları üzerinde üretmeyi planlıyor.

    Apple'ın gizli tesisinde üretilecek

    Apple, microLED bileşenler için ams-Osram, alt katmanlar için LG Display, 12 inç yonga plakaları için TSMC ile birlikte çalışacak. Üretim, Apple’ın Longtan Bölgesi’ndeki gizli Ar-Ge tesislerinde gerçekleşecek.

    Önce Apple Watch Ultra'da kullanılacak

    Apple’ın Amerika, Tayvan ve Japonya’da ekranlar üzerine çalışan Ar-Ge ekipleri var ve microLED ekranlar için yalnızca sürücü entegre devreleri değil, toplu transfer sürecini daha iyi kontrol etmek için bazı üretim ekipmanları da tasarladığı söyleniyor. MicroLED ekran üretimi zorlu bir süreç, üretim maliyetleri daha yüksek. Bu nedenle Apple, iPhone’lar için microLED ekranları seri üretmeden önce Apple Watch Ultra’da kullanacak.

    Apple Watch Ultra’nın 2025’e kadar microLED ekran kullanması beklenmiyor. Dolayısıyla microLED ekranlı ilk iPhone’lar önümüzdeki yıl kesin olarak çıkmayacak. 2023 iPhone 15 serisinin aynı OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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