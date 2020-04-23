Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti

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Apple, son zamanlarda iPhone ve iPad modellerinin mail uygulamasında yer alan bir güvenlik açığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket sözcüsüne göre yıllardır bu cihazlardan veri çalınabilmesine neden olan hata için en kısa zamanda bir güncelleme yayınlanacak.

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Apple hatayı kabul etti

Siber güvenlik şirketi ZecOps tarafından yayınlanan raporda, hackerların yüksek profilli kullanıcılara bu güvenlik açığını kullanarak saldırdıkları yer alıyor. Ocak 2018'den beridir iPhone ve iPad cihazlardaki mail uygulamasında yer alan bu açık kullanılarak, kurbanlara önemli miktarda bellek tüketen bir e-posta iletisi gönderiliyor ve cihazın kilitlenmesi sağlanıyor. Sonuç olarak da bilgisayar korsanları bu kilitlenmeden faydalanarak, cihazlardaki fotoğraf ve iletişim bilgilerine ulaşabiliyorlar.

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Güvenlik açığını gözden geçiren ZecOps şirketindeki güvenlik uzmanları, kanıtların inandırıcı olduğunu ve birçok kullanıcının bu korsanlıktan etkilendiğini belirtiyorlar. Apple ise küresel olarak milyonlarca cihaza dağıtılmak üzere çıkaracağı yeni bir güncelleme ile bu sorunu çözmeyi planlıyor. Güncelleme paketinin ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://in.reuters.com/article/usa-apple-cyber/flaw-in-iphone-ipads-may-have-allowed-hackers-to-steal-data-for-years-idINKCN2242IH

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