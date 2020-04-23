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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti

    Apple şu sıralarda, yıllardır iPhone ve iPad cihazları etkileyen bir güvenlik açığını düzeltmeye çalışıyor. Hata, mail uygulaması aracılığı ile veri çalınabilmesinin önünü açıyor.
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti
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    Apple, son zamanlarda iPhone ve iPad modellerinin mail uygulamasında yer alan bir güvenlik açığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket sözcüsüne göre yıllardır bu cihazlardan veri çalınabilmesine neden olan hata için en kısa zamanda bir güncelleme yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak"

    Apple hatayı kabul etti

    Siber güvenlik şirketi ZecOps tarafından yayınlanan raporda, hackerların yüksek profilli kullanıcılara bu güvenlik açığını kullanarak saldırdıkları yer alıyor. Ocak 2018'den beridir iPhone ve iPad cihazlardaki mail uygulamasında yer alan bu açık kullanılarak, kurbanlara önemli miktarda bellek tüketen bir e-posta iletisi gönderiliyor ve cihazın kilitlenmesi sağlanıyor. Sonuç olarak da bilgisayar korsanları bu kilitlenmeden faydalanarak, cihazlardaki fotoğraf ve iletişim bilgilerine ulaşabiliyorlar.

    Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti
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    Güvenlik açığını gözden geçiren ZecOps şirketindeki güvenlik uzmanları, kanıtların inandırıcı olduğunu ve birçok kullanıcının bu korsanlıktan etkilendiğini belirtiyorlar. Apple ise küresel olarak milyonlarca cihaza dağıtılmak üzere çıkaracağı yeni bir güncelleme ile bu sorunu çözmeyi planlıyor. Güncelleme paketinin ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://in.reuters.com/article/usa-apple-cyber/flaw-in-iphone-ipads-may-have-allowed-hackers-to-steal-data-for-years-idINKCN2242IH Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. en beğenilen
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    ''iPhone'da olan her şey iPhone'da kalır''
    Yanıtla +6
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