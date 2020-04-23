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    150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin, bu yılın dördüncü çeyreğinde 150 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya süreceği bildirildi. Kamera sensörü, Samsung tarafından üretilecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon kameraları için 150 megapiksel görüntü sensörü geliştirmeyi tamamladı. Gelen haberler ise bu sensörü kullanacak ilk akıllı telefon modelinin Xiaomi olacağı yönünde.

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    150 MP kameralı Xiaomi, dördüncü çeyrekte gelebilir

    Mevcut bilgilere göre, yeni sensör Nonacell teknolojisini kullanıyor ve 3 × 3 pikselden oluşan gruplar oluşturuyor. Bu da dokuz bitişik pikselin, tek bir büyük pikselde birleştirilerek çok daha fazla ışık yakalanmasına olanak sağlıyor. Sonuç olarak da, düşük ışıkta parlak görüntüler elde edebiliyorsunuz. Nonacell teknolojisi kullanılırken, 150 megapiksel sensörün gerçek çözünürlüğünün 16.7 milyon piksel seviyesinde olacağı bilgisi ise dikkat çekici.

    150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak
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    Xiaomi'nin 150MP sensörle donatılan akıllı telefonu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil. Ancak cihazın bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Samsung'un 250 milyon piksellik bir görüntü sensörü üzerinde çalışmalara başladığı da sızan bilgiler arasında. Bu sensörde de 4 x 4 piksel gruplarının birleştirilme teknolojisi uygulanabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/23/xiaomi-150mp-camera-phone-launch-q4-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirsahin05 12 dk. yeni yorumcu
    150 mp nedir abi yaaa
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    El Fuego 38 dk.
    Akraba doğumları sakat olur genelde. Kıçına bez bağlamaktan aciz şayomi önce sıfatına bakacak; sonra Apple, Samsung, Motorola gibi çığır açan abilerine bakacak.
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    berbatine (Burak Asan) 59 dk.
    İyi iyi. Artık ciddi anlamda akıllı telefon üreticileri ergenlere yönelik oyun performansı veren işlemcilerden önce mobil kameraları geliştirmeye başladı.
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 45 dk. berbatine
    Hocam keşke dediğiniz gibi olsa ama yüksek çözünürlük koymakla iyi kamera olmuyor malesef. Xiamoi telefon kullanıyorum baya kötü bir video performansı var sadece sayılar bir şey ifade etmiyor.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 36 dk. berbatine
    Yazılım kamera kadar önemli. Xiamoi'nin bir çok telefonunda kamera vasat.
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