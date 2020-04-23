150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon kameraları için 150 megapiksel görüntü sensörü geliştirmeyi tamamladı. Gelen haberler ise bu sensörü kullanacak ilk akıllı telefon modelinin Xiaomi olacağı yönünde.

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150 MP kameralı Xiaomi, dördüncü çeyrekte gelebilir

Mevcut bilgilere göre, yeni sensör Nonacell teknolojisini kullanıyor ve 3 × 3 pikselden oluşan gruplar oluşturuyor. Bu da dokuz bitişik pikselin, tek bir büyük pikselde birleştirilerek çok daha fazla ışık yakalanmasına olanak sağlıyor. Sonuç olarak da, düşük ışıkta parlak görüntüler elde edebiliyorsunuz. Nonacell teknolojisi kullanılırken, 150 megapiksel sensörün gerçek çözünürlüğünün 16.7 milyon piksel seviyesinde olacağı bilgisi ise dikkat çekici.

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Xiaomi'nin 150MP sensörle donatılan akıllı telefonu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil. Ancak cihazın bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Samsung'un 250 milyon piksellik bir görüntü sensörü üzerinde çalışmalara başladığı da sızan bilgiler arasında. Bu sensörde de 4 x 4 piksel gruplarının birleştirilme teknolojisi uygulanabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/xiaomi-150mp-camera-phone-launch-q4-2020/

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