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    iPhone kullanıcılarının en yüksek olduğu ülkeler sıralandı: Türkiye son sırada

    Avrupa'daki iPhone taleplerinin hangi ülkelerde yüksek, hangi ülkelerde ise düşük olduğunu gösteren bir çalışma yayınlandı.                                      
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    iPhone kullanıcı sayısında Türkiye son sırada Tam Boyutta Gör
    Almanya'dan demografi (nüfus bilimi) uzmanı Simon Kustenmacher, X (önceki adıyla Twitter) hesabında Avrupa'daki iPhone talebine ilişkin verileri yayınladı. Rapora göre Apple akıllı telefonlar Batı ülkelerinde daha popüler.

    Yayınlanan veriler ışığında en yüksek oranlar Danimarka ve Norveç'te ve bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı %60-70'leri buluyor. İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk'ta yaşayanların yarısından fazlası da (%50-60) Apple cihazları tercih etmekte. Aynı şekilde iPhone akıllı telefonlar Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda'da da popüler (%40-50).

    Rusya ve Almanya'da iPhone'a olan talep, demografın bahsettiği üzere %30-40 seviyelerinde. Aynı sayıda Apple hayranı İtalya, Portekiz, Finlandiya, Letonya ve Estonya'da da bulunuyor. Ancak komşu Belarus ve Litvanya'da bu oran daha az - %20-30 seviyesinde.

    iPhone kullanıcı sayısında Türkiye son sırada Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de ucuz Android telefonlar kullanılıyor

    iPhone modellerine en düşük talep ise Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinden geliyor. Ülkemizin başı çektiği bu bölgede ise Apple müşterilerinin sayısı %10-20 seviyesinde. Araştırmayı yapan Simon Kuestenmacher'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    "Zengin kuzey Avrupalılar büyük oranda iPhone kullanıyor. Almanların da iPhone kullanacak kadar zengin olduklarını ancak tercihen Android telefon kullandıklarını tahmin ediyorum. Doğu Avrupalılar daha ucuz Android akıllı telefonlar kullanmakta."

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