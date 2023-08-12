iPhone kullanıcılarının en yüksek olduğu ülkeler sıralandı: Türkiye son sırada

Yayınlanan veriler ışığında en yüksek oranlar Danimarka ve Norveç'te ve bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı %60-70'leri buluyor. İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk'ta yaşayanların yarısından fazlası da (%50-60) Apple cihazları tercih etmekte. Aynı şekilde iPhone akıllı telefonlar Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda'da da popüler (%40-50).
Rusya ve Almanya'da iPhone'a olan talep, demografın bahsettiği üzere %30-40 seviyelerinde. Aynı sayıda Apple hayranı İtalya, Portekiz, Finlandiya, Letonya ve Estonya'da da bulunuyor. Ancak komşu Belarus ve Litvanya'da bu oran daha az - %20-30 seviyesinde.
Türkiye'de ucuz Android telefonlar kullanılıyor
iPhone modellerine en düşük talep ise Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinden geliyor. Ülkemizin başı çektiği bu bölgede ise Apple müşterilerinin sayısı %10-20 seviyesinde. Araştırmayı yapan Simon Kuestenmacher'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:
"Zengin kuzey Avrupalılar büyük oranda iPhone kullanıyor. Almanların da iPhone kullanacak kadar zengin olduklarını ancak tercihen Android telefon kullandıklarını tahmin ediyorum. Doğu Avrupalılar daha ucuz Android akıllı telefonlar kullanmakta."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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