iPhone kullanıcılarının en yüksek olduğu ülkeler sıralandı: Türkiye son sırada

Tam Boyutta Gör Almanya'dan demografi (nüfus bilimi) uzmanı Simon Kustenmacher, X (önceki adıyla Twitter) hesabında Avrupa'daki iPhone talebine ilişkin verileri yayınladı. Rapora göre Apple akıllı telefonlar Batı ülkelerinde daha popüler.

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Yayınlanan veriler ışığında en yüksek oranlar Danimarka ve Norveç'te ve bu ülkelerde iPhone kullanıcılarının oranı %60-70'leri buluyor. İngiltere, İsveç, İsviçre ve Arnavutluk'ta yaşayanların yarısından fazlası da (%50-60) Apple cihazları tercih etmekte. Aynı şekilde iPhone akıllı telefonlar Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İrlanda'da da popüler (%40-50).

Rusya ve Almanya'da iPhone'a olan talep, demografın bahsettiği üzere %30-40 seviyelerinde. Aynı sayıda Apple hayranı İtalya, Portekiz, Finlandiya, Letonya ve Estonya'da da bulunuyor. Ancak komşu Belarus ve Litvanya'da bu oran daha az - %20-30 seviyesinde.

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Türkiye'de ucuz Android telefonlar kullanılıyor

iPhone modellerine en düşük talep ise Türkiye, Polonya, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinden geliyor. Ülkemizin başı çektiği bu bölgede ise Apple müşterilerinin sayısı %10-20 seviyesinde. Araştırmayı yapan Simon Kuestenmacher'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Zengin kuzey Avrupalılar büyük oranda iPhone kullanıyor. Almanların da iPhone kullanacak kadar zengin olduklarını ancak tercihen Android telefon kullandıklarını tahmin ediyorum. Doğu Avrupalılar daha ucuz Android akıllı telefonlar kullanmakta."

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iPhone kullanıcı sayısında Türkiye son sırada