Tam Boyutta Gör Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Cupertinolu şirketin yol haritasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ünlü analiste göre Apple karma gerçeklik başlığının üretimini bu yılın üçüncü çeyreğine erteledi.

Apple WWDC 2023 etkinliği resmileşti 14 sa. önce eklendi

Kuo'nun söylediklerine bakılırsa cihazın seri üretimi Ağustos ya da Eylül ayında başlayacak gibi görünüyor. Esasında karma gerçeklik başlığının Mayıs-Haziran aylarında üretime girmesi hedefleniyordu. Ancak takvimde bir değişikliğe gidildi.

Yüksek fiyatla çıkacak

Apple başlangıçta 500.000 adet üretmeyi planlamıştı ancak Kuo şirketin bu yıl 200.000 ila 300.000 karma gerçeklik başlığı üretebileceğini tahmin ediyor. Deneyimli analist ayrıca Apple'ın zayıf ekonomik ortamda yüksek fiyatı nedeniyle cihazın pazar beklentileri konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Gelen bilgiler karma gerçeklik başlığının 3.000 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği yönünde. Daha önce Apple'ın cihazı Haziran ayında tanıtmayı hedeflediği bildirilmişti. Şirket karma gerçeklik başlığını 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC 2023 konferansında duyurabilir.

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Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi