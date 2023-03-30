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    Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretimini bu yılın üçüncü çeyreğine ertelediğini bildirdi. Ayrıca şirketin pazar beklentileri konusunda iyimser olmadığını söyledi.
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    Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi Tam Boyutta Gör
    Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Cupertinolu şirketin yol haritasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ünlü analiste göre Apple karma gerçeklik başlığının üretimini bu yılın üçüncü çeyreğine erteledi.

    Kuo'nun söylediklerine bakılırsa cihazın seri üretimi Ağustos ya da Eylül ayında başlayacak gibi görünüyor. Esasında karma gerçeklik başlığının Mayıs-Haziran aylarında üretime girmesi hedefleniyordu. Ancak takvimde bir değişikliğe gidildi.

    Yüksek fiyatla çıkacak

    Apple başlangıçta 500.000 adet üretmeyi planlamıştı ancak Kuo şirketin bu yıl 200.000 ila 300.000 karma gerçeklik başlığı üretebileceğini tahmin ediyor. Deneyimli analist ayrıca Apple'ın zayıf ekonomik ortamda yüksek fiyatı nedeniyle cihazın pazar beklentileri konusunda iyimser olmadığını söyledi. 

    Gelen bilgiler karma gerçeklik başlığının 3.000 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği yönünde. Daha önce Apple'ın cihazı Haziran ayında tanıtmayı hedeflediği bildirilmişti. Şirket karma gerçeklik başlığını 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC 2023 konferansında duyurabilir.

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