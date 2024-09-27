Apple Vision Pro 2, 2025'te seri üretime girebilir: Yapay zeka yetenekleri artacak

Kuo, Apple'ın Vision Pro 2'nin yanı sıra düşük maliyetli bir karma gerçeklik başlığı üzerinde de çalıştığını söylüyor. Apple Vision Pro 2'de kullanılacak M5 işlemcisinin hangi üretim sürecinde üretileceği şu an için bilinmiyor. TSMC'nin 2nm sürecinini maliyetli olması sebebiyle, geliştirilmiş 3nm (N3P) düğümünün kullanılması muhtemel.
Gelişmiş işlemciyle yapay zeka yetenekleri artacak
Kuo, işlemci yükseltmesinin gelişmiş bir Apple Intelligence deneyimi sunacağını ve kapsamlı bir tasarım değişikliği veya özelliklerde değişiklik olmamasının Apple'ın üretim maliyetlerinde önemli bir miktar tasarruf sağlayacağını belirtiyor.
Kuo, mevcut Apple Vision Pro'nun sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunamayacağını, bu nedenle bu sorunu azaltmak için Apple Intelligence'ı entegre etmenin gerekli olduğunu söylüyor. Ayrıca, Apple Vision Pro 2, mekansal hesaplama yeteneklerini arttıracak daha iyi göz takibi ve hareket kontrolü ile entegre edilebilir.
Analist, ikinci nesil XR başlığı için olası bir lansman yılından bahsetmedi, ancak Bloomberg'den Mark Gurman daha önce 2026'nın sonundan önce beklemememiz gerektiğini belirtti. Düşük maliyetli modelin ise 2025'te geleceği iddia ediliyor.Kaynakça https://wccftech.com/apple-vision-pro-2-with-m5-entering-mass-production-in-h2-2025/ https://medium.com/@mingchikuo/ai%E7%A9%BA%E9%96%93%E9%81%8B%E7%AE%97%E7%82%BA%E6%96%B0%E6%AC%BEm5%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%9A%84vision-pro%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%B3%A3%E9%BB%9E-apple%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88%E6%96%B0%E9%80%B2%E8%80%85%E5%A6%82%E5%85%86%E5%A8%81%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E7%82%BA%E9%97%9C%E6%B3%A8%E7%84%A6%E9%BB%9E-bc0678a94d6e Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu