Apple Vision Pro 2, 2025'te seri üretime girebilir: Yapay zeka yetenekleri artacak

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Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro beklenen ilgiyi görmemesine rağmen, Apple ikinci versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple Vision Pro 2, çok daha güçlü M5 çipsetiyle 2025'in ikinci yarısında seri üretime girecek.

Kuo, Apple'ın Vision Pro 2'nin yanı sıra düşük maliyetli bir karma gerçeklik başlığı üzerinde de çalıştığını söylüyor. Apple Vision Pro 2'de kullanılacak M5 işlemcisinin hangi üretim sürecinde üretileceği şu an için bilinmiyor. TSMC'nin 2nm sürecinini maliyetli olması sebebiyle, geliştirilmiş 3nm (N3P) düğümünün kullanılması muhtemel.

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Gelişmiş işlemciyle yapay zeka yetenekleri artacak

Kuo, işlemci yükseltmesinin gelişmiş bir Apple Intelligence deneyimi sunacağını ve kapsamlı bir tasarım değişikliği veya özelliklerde değişiklik olmamasının Apple'ın üretim maliyetlerinde önemli bir miktar tasarruf sağlayacağını belirtiyor.

Kuo, mevcut Apple Vision Pro'nun sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunamayacağını, bu nedenle bu sorunu azaltmak için Apple Intelligence'ı entegre etmenin gerekli olduğunu söylüyor. Ayrıca, Apple Vision Pro 2, mekansal hesaplama yeteneklerini arttıracak daha iyi göz takibi ve hareket kontrolü ile entegre edilebilir.

Analist, ikinci nesil XR başlığı için olası bir lansman yılından bahsetmedi, ancak Bloomberg'den Mark Gurman daha önce 2026'nın sonundan önce beklemememiz gerektiğini belirtti. Düşük maliyetli modelin ise 2025'te geleceği iddia ediliyor.

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