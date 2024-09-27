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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro 2, 2025'te seri üretime girebilir: Yapay zeka yetenekleri artacak

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun ikinci versiyonu, çok daha güçlü M5 çipseti ve gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle 2025'in ikinci yarısında seri üretime girebilir.
    Apple Vision Pro 2, 2025'te seri üretime girebilir Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro beklenen ilgiyi görmemesine rağmen, Apple ikinci versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple Vision Pro 2, çok daha güçlü M5 çipsetiyle 2025'in ikinci yarısında seri üretime girecek.

    Kuo, Apple'ın Vision Pro 2'nin yanı sıra düşük maliyetli bir karma gerçeklik başlığı üzerinde de çalıştığını söylüyor. Apple Vision Pro 2'de kullanılacak M5 işlemcisinin hangi üretim sürecinde üretileceği şu an için bilinmiyor. TSMC'nin 2nm sürecinini maliyetli olması sebebiyle, geliştirilmiş 3nm (N3P) düğümünün kullanılması muhtemel.

    Gelişmiş işlemciyle yapay zeka yetenekleri artacak

    Kuo, işlemci yükseltmesinin gelişmiş bir Apple Intelligence deneyimi sunacağını ve kapsamlı bir tasarım değişikliği veya özelliklerde değişiklik olmamasının Apple'ın üretim maliyetlerinde önemli bir miktar tasarruf sağlayacağını belirtiyor. 

    Kuo, mevcut Apple Vision Pro'nun sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunamayacağını, bu nedenle bu sorunu azaltmak için Apple Intelligence'ı entegre etmenin gerekli olduğunu söylüyor. Ayrıca, Apple Vision Pro 2, mekansal hesaplama yeteneklerini arttıracak daha iyi göz takibi ve hareket kontrolü ile entegre edilebilir.

    Analist, ikinci nesil XR başlığı için olası bir lansman yılından bahsetmedi, ancak Bloomberg'den Mark Gurman daha önce 2026'nın sonundan önce beklemememiz gerektiğini belirtti. Düşük maliyetli modelin ise 2025'te geleceği iddia ediliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-vision-pro-2-with-m5-entering-mass-production-in-h2-2025/ https://medium.com/@mingchikuo/ai%E7%A9%BA%E9%96%93%E9%81%8B%E7%AE%97%E7%82%BA%E6%96%B0%E6%AC%BEm5%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%9A%84vision-pro%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%B3%A3%E9%BB%9E-apple%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88%E6%96%B0%E9%80%B2%E8%80%85%E5%A6%82%E5%85%86%E5%A8%81%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E7%82%BA%E9%97%9C%E6%B3%A8%E7%84%A6%E9%BB%9E-bc0678a94d6e
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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