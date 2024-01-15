Apple Vision Pro, oyunlar için joystick benzeri kumandaya sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Apple, merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun 2 Şubat'ta tüm ABD Apple Store'larında ve resmi web sitesinde satışa sunulacağını ve ön siparişlerin 19 Ocak'ta başlayacağını resmen duyurdu. Lansman tarihi yaklaştıkça ürün hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor.

Jiemian News'in haberine göre Apple, Vision Pro başlığında oyun geliştiricilere iki interaktif çözüm sunacak. İlk çözüm, kullanıcıların sesli komutla sanal düğmelere dokunarak jestlerle kontrolü içeriyor. İkinci seçenek ise joystick ile kontrol. Joystick kontrolü sadece tuşlara basmayı içermeyecek, aletin konumu ve hareketi izlenerek kullanıcıya daha fazla özgürlük sunulacak. Bu joystick çözümü, PlayStation VR sisteminde bulunan joystick çözümüyle benzerlikler taşıyor.

Apple Vision Pro'yu sipariş verenler yüz taramasından geçecek 3 gün önce eklendi

Apple'ın Vision Pro kontrolörünün tam şekli henüz bilinmiyor. Tanıtımda göz kontrolü, parmak ile seçim ve Siri ile sesli iletişimden faydalanan kontrol yöntemleri sergilendi. Ancak bu kontrol yöntemlerinin özellikle yüksek yanıt hızı gerektiren oyunlar için bir miktar hassasiyetten yoksun olabileceği belirtiliyor.

Apple Vision Pro başlığı ilk olarak Apple tarafından geçen yılın Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Apple'ın M2 çipi ve yeni R1 çipinden güç alan başlık, yerleşik sensörlerden, kameralardan ve mikrofonlardan gelen verileri işliyor. Apple Vision Pro ile en son teknolojiyi etkileşimli oyun çözümleriyle birleştirerek benzersiz ve sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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