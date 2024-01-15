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    Apple Vision Pro, oyunlar için joystick benzeri kumandaya sahip olabilir

    Apple, merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu 2 Şubat'ta satışa sunacak. İddiaye göre cihaz, oyunlarda daha hassas kontrol için joystick benzeri kumandaya sahip olabilir.
    Apple Vision Pro, oyunlar için joystick'e sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun 2 Şubat'ta tüm ABD Apple Store'larında ve resmi web sitesinde satışa sunulacağını ve ön siparişlerin 19 Ocak'ta başlayacağını resmen duyurdu. Lansman tarihi yaklaştıkça ürün hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor.

    Jiemian News'in haberine göre Apple, Vision Pro başlığında oyun geliştiricilere iki interaktif çözüm sunacak. İlk çözüm, kullanıcıların sesli komutla sanal düğmelere dokunarak jestlerle kontrolü içeriyor. İkinci seçenek ise joystick ile kontrol. Joystick kontrolü sadece tuşlara basmayı içermeyecek, aletin konumu ve hareketi izlenerek kullanıcıya daha fazla özgürlük sunulacak. Bu joystick çözümü, PlayStation VR sisteminde bulunan joystick çözümüyle benzerlikler taşıyor.

    Apple'ın Vision Pro kontrolörünün tam şekli henüz bilinmiyor. Tanıtımda göz kontrolü, parmak ile seçim ve Siri ile sesli iletişimden faydalanan kontrol yöntemleri sergilendi. Ancak bu kontrol yöntemlerinin özellikle yüksek yanıt hızı gerektiren oyunlar için bir miktar hassasiyetten yoksun olabileceği belirtiliyor.

    Apple Vision Pro başlığı ilk olarak Apple tarafından geçen yılın Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Apple'ın M2 çipi ve yeni R1 çipinden güç alan başlık, yerleşik sensörlerden, kameralardan ve mikrofonlardan gelen verileri işliyor. Apple Vision Pro ile en son teknolojiyi etkileşimli oyun çözümleriyle birleştirerek benzersiz ve sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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