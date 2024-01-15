Apple Vision Pro, oyunlar için joystick benzeri kumandaya sahip olabilir

Jiemian News'in haberine göre Apple, Vision Pro başlığında oyun geliştiricilere iki interaktif çözüm sunacak. İlk çözüm, kullanıcıların sesli komutla sanal düğmelere dokunarak jestlerle kontrolü içeriyor. İkinci seçenek ise joystick ile kontrol. Joystick kontrolü sadece tuşlara basmayı içermeyecek, aletin konumu ve hareketi izlenerek kullanıcıya daha fazla özgürlük sunulacak. Bu joystick çözümü, PlayStation VR sisteminde bulunan joystick çözümüyle benzerlikler taşıyor.
Apple'ın Vision Pro kontrolörünün tam şekli henüz bilinmiyor. Tanıtımda göz kontrolü, parmak ile seçim ve Siri ile sesli iletişimden faydalanan kontrol yöntemleri sergilendi. Ancak bu kontrol yöntemlerinin özellikle yüksek yanıt hızı gerektiren oyunlar için bir miktar hassasiyetten yoksun olabileceği belirtiliyor.
Apple Vision Pro başlığı ilk olarak Apple tarafından geçen yılın Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Apple'ın M2 çipi ve yeni R1 çipinden güç alan başlık, yerleşik sensörlerden, kameralardan ve mikrofonlardan gelen verileri işliyor. Apple Vision Pro ile en son teknolojiyi etkileşimli oyun çözümleriyle birleştirerek benzersiz ve sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.