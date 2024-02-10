Huawei Vision detaylanıyor: Apple Vision Pro’nun yarı fiyatında olacak

Tam Boyutta Gör ABD ambargosu öncesi dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Huawei, özellikle Asya kıtasında Apple ve Samsung’a rakip ürünler çıkarmaya devam ediyor. İddialara göre akıllı telefon pazarında kan kaybeden firma yakında “Spatial Computing” pazarına giriş yapabilir.

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Huawei’nin AR gözlüğü Vision Pro’dan daha hafif ve daha ucuz olacak

Huawei Central tarafından gelen raporlara göre Huawei, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu rapora göre Huawei Vision olarak adlandırılması beklenen cihaz, 350 gram ağırlığında olacak. Apple Vision Pro’nun ise 600-650 gram olduğunu hatırlatalım. Ayrıca bu rapor, Huawei Vision’ın Sony yapımı 4K micro-OLED panellere sahip olacağını belirtiyor. Böylece Çin merkezli firma, görüntü tarafında Vision Pro’ya benzer bir kalite sunacak.

Tam Boyutta Gör Ancak tüm bunların yanı sıra, Huawei Vision’ın bazı özelliklerden mahrum olacağı belirtiliyor. Görünüşe göre Huawei, kendi AR cihazında EyeSight benzeri bir özellik sunmayacak. Hatırlayacak olursanız EyeSight, Apple tarafından Vision Pro kullanıcılarının dış dünya ile daha doğal bir etkileşim kurması için geliştirilmişti. Ayrıca bu cihazın uygulama desteği tarafında da Vision Pro’nun gerisinde kalması mümkün görünüyor.

Huawei Vision performans tarafında geri kalabilir

Rapora göre firmanın karma gerçeklik başlığı, Huawei tarafından geliştirilen özel bir yonga setine sahip olacak. Prototiplerde bu çipin neredeyse gecikmesiz hareket kontrolleri desteklediği görülmüş ancak firmanın çip geliştirme konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak bu cihazın performans tarafında Vision Pro’ya rakip olmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca SMIC’nin 5nm sürecinde yaşadığı sıkıntılar Huawei Vision’ı verimlilik tarafında geri kalan bir işlemciye sahip olmaya zorlayabilir.

Huawei’nin akıllı gözlüğü performans ve bazı teknik özellikler tarafında Apple’ın gerisinde kalması bekleniyor ancak rapora göre bu cihaz 15000 yuan yani yaklaşık 2000 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve böylece fiyat performans tarafında Apple Vision Pro’ya rakip olacak.



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