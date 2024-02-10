Huawei Vision detaylanıyor: Apple Vision Pro’nun yarı fiyatında olacak

- Huawei’nin AR gözlüğü Vision Pro’dan daha hafif ve daha ucuz olacak
- Huawei Vision performans tarafında geri kalabilir
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Huawei’nin AR gözlüğü Vision Pro’dan daha hafif ve daha ucuz olacak
Huawei Central tarafından gelen raporlara göre Huawei, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu rapora göre Huawei Vision olarak adlandırılması beklenen cihaz, 350 gram ağırlığında olacak. Apple Vision Pro’nun ise 600-650 gram olduğunu hatırlatalım. Ayrıca bu rapor, Huawei Vision’ın Sony yapımı 4K micro-OLED panellere sahip olacağını belirtiyor. Böylece Çin merkezli firma, görüntü tarafında Vision Pro’ya benzer bir kalite sunacak.
Huawei Vision performans tarafında geri kalabilir
Rapora göre firmanın karma gerçeklik başlığı, Huawei tarafından geliştirilen özel bir yonga setine sahip olacak. Prototiplerde bu çipin neredeyse gecikmesiz hareket kontrolleri desteklediği görülmüş ancak firmanın çip geliştirme konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak bu cihazın performans tarafında Vision Pro’ya rakip olmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca SMIC’nin 5nm sürecinde yaşadığı sıkıntılar Huawei Vision’ı verimlilik tarafında geri kalan bir işlemciye sahip olmaya zorlayabilir.
Huawei’nin akıllı gözlüğü performans ve bazı teknik özellikler tarafında Apple’ın gerisinde kalması bekleniyor ancak rapora göre bu cihaz 15000 yuan yani yaklaşık 2000 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve böylece fiyat performans tarafında Apple Vision Pro’ya rakip olacak.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.