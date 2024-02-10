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    Anlık Bildirim

    Huawei Vision detaylanıyor: Apple Vision Pro’nun yarı fiyatında olacak

    Çin’in en büyük teknoloji firmalarından olan Huawei, AR/VR tarafında Apple’a rakip olmaya hazırlanıyor. İddialara göre firma, Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor.
    Huawei Vision'dan ilk detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    ABD ambargosu öncesi dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Huawei, özellikle Asya kıtasında Apple ve Samsung’a rakip ürünler çıkarmaya devam ediyor. İddialara göre akıllı telefon pazarında kan kaybeden firma yakında “Spatial Computing” pazarına giriş yapabilir.

    Huawei’nin AR gözlüğü Vision Pro’dan daha hafif ve daha ucuz olacak

    Huawei Central tarafından gelen raporlara göre Huawei, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu rapora göre Huawei Vision olarak adlandırılması beklenen cihaz, 350 gram ağırlığında olacak. Apple Vision Pro’nun ise 600-650 gram olduğunu hatırlatalım. Ayrıca bu rapor, Huawei Vision’ın Sony yapımı 4K micro-OLED panellere sahip olacağını belirtiyor. Böylece Çin merkezli firma, görüntü tarafında Vision Pro’ya benzer bir kalite sunacak.

    Huawei Vision beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ancak tüm bunların yanı sıra, Huawei Vision’ın bazı özelliklerden mahrum olacağı belirtiliyor. Görünüşe göre Huawei, kendi AR cihazında EyeSight benzeri bir özellik sunmayacak. Hatırlayacak olursanız EyeSight, Apple tarafından Vision Pro kullanıcılarının dış dünya ile daha doğal bir etkileşim kurması için geliştirilmişti. Ayrıca bu cihazın uygulama desteği tarafında da Vision Pro’nun gerisinde kalması mümkün görünüyor.

    Huawei Vision performans tarafında geri kalabilir

    Rapora göre firmanın karma gerçeklik başlığı, Huawei tarafından geliştirilen özel bir yonga setine sahip olacak. Prototiplerde bu çipin neredeyse gecikmesiz hareket kontrolleri desteklediği görülmüş ancak firmanın çip geliştirme konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak bu cihazın performans tarafında Vision Pro’ya rakip olmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca SMIC’nin 5nm sürecinde yaşadığı sıkıntılar Huawei Vision’ı verimlilik tarafında geri kalan bir işlemciye sahip olmaya zorlayabilir. 

    Huawei’nin akıllı gözlüğü performans ve bazı teknik özellikler tarafında Apple’ın gerisinde kalması bekleniyor ancak rapora göre bu cihaz 15000 yuan yani yaklaşık 2000 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve böylece fiyat performans tarafında Apple Vision Pro’ya rakip olacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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