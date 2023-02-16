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    Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih açıklandı

    Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple AR/VR tabanlı gözlüğün muhtemel lansman tarihini açıkladı. Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan cihaz, WWDC'de karşımıza çıkabilir.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uzun bir süredir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu bağlamda yeni bir rekabete adım atacak şirketin planları da sürekli olarak değişiyor. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler, cihazın haziranda gerçekleşecek WWDC öncesi tanıtılacağına işaret ediyordu. Şimdi Apple'a yakınlığı ile tanınan Mark Gurman, AR/VR tabanlı gözlüğün muhtemel lansman tarihini açıkladı.

    Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih belli oldu

    Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple, AR/VR tabanlı gözlüğünü WWDC etkinliği sırasında resmen sergileyecek. Ayrıca gözlüğün ilk olarak bahar ayı için planlandığını belirten Gurman, çözülmesi gereken yazılım ve donanım sorunları nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. Bu arada WWDC 2023 tarihinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak her yıl olduğu gibi kuvvetle muhtemel haziran ayında düzenlenecek. 

    Bilmeyenler için Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, şimdiye kadar AR veya VR tabanlı kulaklıklarda görülmemiş yeni özellikler ve yetenekler sunacak. Sızıntılar "Reality Pro" olarak adlandırıldığı söylenen cihazın, çift 4K ekran, gelişmiş izleme ve birden fazla kamera ile 3 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia ediyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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