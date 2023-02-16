Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih açıklandı

Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih belli oldu
Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple, AR/VR tabanlı gözlüğünü WWDC etkinliği sırasında resmen sergileyecek. Ayrıca gözlüğün ilk olarak bahar ayı için planlandığını belirten Gurman, çözülmesi gereken yazılım ve donanım sorunları nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. Bu arada WWDC 2023 tarihinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak her yıl olduğu gibi kuvvetle muhtemel haziran ayında düzenlenecek.
Bilmeyenler için Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, şimdiye kadar AR veya VR tabanlı kulaklıklarda görülmemiş yeni özellikler ve yetenekler sunacak. Sızıntılar "Reality Pro" olarak adlandırıldığı söylenen cihazın, çift 4K ekran, gelişmiş izleme ve birden fazla kamera ile 3 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah