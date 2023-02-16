Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun bir süredir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu bağlamda yeni bir rekabete adım atacak şirketin planları da sürekli olarak değişiyor. Hatırlayacak olursak yakın zamanlı söylentiler, cihazın haziranda gerçekleşecek WWDC öncesi tanıtılacağına işaret ediyordu. Şimdi Apple'a yakınlığı ile tanınan Mark Gurman, AR/VR tabanlı gözlüğün muhtemel lansman tarihini açıkladı.

Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih belli oldu

Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple, AR/VR tabanlı gözlüğünü WWDC etkinliği sırasında resmen sergileyecek. Ayrıca gözlüğün ilk olarak bahar ayı için planlandığını belirten Gurman, çözülmesi gereken yazılım ve donanım sorunları nedeniyle ertelendiğini dile getirdi. Bu arada WWDC 2023 tarihinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak her yıl olduğu gibi kuvvetle muhtemel haziran ayında düzenlenecek.

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Bilmeyenler için Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, şimdiye kadar AR veya VR tabanlı kulaklıklarda görülmemiş yeni özellikler ve yetenekler sunacak. Sızıntılar "Reality Pro" olarak adlandırıldığı söylenen cihazın, çift 4K ekran, gelişmiş izleme ve birden fazla kamera ile 3 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia ediyor.

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Apple karma gerçeklik gözlüğü için muhtemel tarih açıklandı