Oppo K11 tanıtıldı: OIS destekli kamera, OLED ekran, 100W hızlı şarj

Yeni model 2412 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan BOE üretimi 6.7 inç OLED ekranla geliyor. Panel 1.100 nit gibi yüksek bir maksimum parlaklık değerine sahip. Buna ek olarak 1.07 milyar renk görüntüleyebildiğini belirtelim.
50 megapiksel ana kamera
Akıllı telefon mevcut amiral gemisi cihazların çoğunundan daha hızlı olan 100W şarj desteğine sahip. 5.000 mAh'lik bataryanın tamamen dolma süresi sadece 26 dakika. Üretici pilin 4 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.
Akıllı telefon güçlü bir titreşim motoru, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlere sahip. Bununla birlikte çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC'yi destekliyor. Üst kısmında bir kızılötesi verici de var. Oppo K11 siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.
Oppo K11 Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, OLED, Full HD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782G
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5.000 mAh (100W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13)
- Boyutlar: 162.7 × 75.5 × 8.23 mm
- Ağırlık: 184 gram
Oppo K11 Fiyatı
- 8 GB RAM ve 256 GB depolama - 250 dolar
- 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 280 dolar
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama - 350 dolar
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