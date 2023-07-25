Oppo K11 tanıtıldı: OIS destekli kamera, OLED ekran, 100W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Çinli Oppo markası bugün yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. Oppo K11 adı altında sunulan modelin temel özelliklerinden biri enellikle amiral gemisi cihazlarda kullanılan Sony IMX890 gibi odukça iyi bir kamera sensörüne sahip olması.

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Yeni model 2412 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan BOE üretimi 6.7 inç OLED ekranla geliyor. Panel 1.100 nit gibi yüksek bir maksimum parlaklık değerine sahip. Buna ek olarak 1.07 milyar renk görüntüleyebildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Oppo K11 gücünü Qualcomm Snapdragon 782G platformundan alıyor. Cihazın 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca daha serin bir oyun deneyimi için 4129.8 mm² boyutunda büyük bir sıvı soğutmalı buhar odası var.

50 megapiksel ana kamera

Akıllı telefon mevcut amiral gemisi cihazların çoğunundan daha hızlı olan 100W şarj desteğine sahip. 5.000 mAh'lik bataryanın tamamen dolma süresi sadece 26 dakika. Üretici pilin 4 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Oppo K11'in yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13'e emanet. Arka panelinde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel Sony IMX890 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden olışan ana kamera ünitesi bulunuyor. Selfie kamerası 16 megapiksel.

Akıllı telefon güçlü bir titreşim motoru, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlere sahip. Bununla birlikte çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC'yi destekliyor. Üst kısmında bir kızılötesi verici de var. Oppo K11 siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Oppo K11 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, OLED, Full HD+

6.7 inç, OLED, Full HD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782G

Qualcomm Snapdragon 782G RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (makro)

50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (makro) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.000 mAh (100W hızlı şarj)

5.000 mAh (100W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13)

Android 13 (ColorOS 13) Boyutlar: 162.7 × 75.5 × 8.23 mm

162.7 × 75.5 × 8.23 mm Ağırlık: 184 gram

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Oppo K11 Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB depolama - 250 dolar

12 GB RAM ve 256 GB depolama - 280 dolar

12 GB RAM ve 512 GB depolama - 350 dolar

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