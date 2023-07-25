Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo K11 tanıtıldı: OIS destekli kamera, OLED ekran, 100W hızlı şarj

    Oppo bugün K serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. Oppo K11 isimli model Snapdragon 782G işlemci ve optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel ana kamerayla geliyor.
    1
    Oppo K11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli Oppo markası bugün yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. Oppo K11 adı altında sunulan modelin temel özelliklerinden biri enellikle amiral gemisi cihazlarda kullanılan Sony IMX890 gibi odukça iyi bir kamera sensörüne sahip olması.

    Yeni model 2412 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan BOE üretimi 6.7 inç OLED ekranla geliyor. Panel 1.100 nit gibi yüksek bir maksimum parlaklık değerine sahip. Buna ek olarak 1.07 milyar renk görüntüleyebildiğini belirtelim.

    Oppo K11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo K11 gücünü Qualcomm Snapdragon 782G platformundan alıyor. Cihazın 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca daha serin bir oyun deneyimi için 4129.8 mm² boyutunda büyük bir sıvı soğutmalı buhar odası var.

    50 megapiksel ana kamera

    Akıllı telefon mevcut amiral gemisi cihazların çoğunundan daha hızlı olan 100W şarj desteğine sahip. 5.000 mAh'lik bataryanın tamamen dolma süresi sadece 26 dakika. Üretici pilin 4 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.

    Oppo K11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo K11'in yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13'e emanet. Arka panelinde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel Sony IMX890 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden olışan ana kamera ünitesi bulunuyor. Selfie kamerası 16 megapiksel.

    Akıllı telefon güçlü bir titreşim motoru, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve stereo hoparlörlere sahip. Bununla birlikte çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC'yi destekliyor. Üst kısmında bir kızılötesi verici de var. Oppo K11 siyah ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

    Oppo K11 Özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, OLED, Full HD+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782G
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 256/512 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 8 MP (geniş açılı), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 5.000 mAh (100W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13)
    • Boyutlar: 162.7 × 75.5 × 8.23 mm
    • Ağırlık: 184 gram

    Oppo K11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Oppo K11 Fiyatı

    • 8 GB RAM ve 256 GB depolama - 250 dolar
    • 12 GB RAM ve 256 GB depolama - 280 dolar
    • 12 GB RAM ve 512 GB depolama - 350 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone model numarası ülke kodları muhabbet kuşu ishal doğal tedavi hafızamı kaybetmek istiyorum chilling ne demek empire total war hileleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız