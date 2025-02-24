Tam Boyutta Gör

Apple, iOS 18.4 güncellemesiyle CarPlay deneyimini geliştiren küçük ama kullanışlı bir değişiklik sunuyor. Yeni güncelleme ile birlikte, desteklenen araçlarda CarPlay ekranında artık iki yerine üç sıra simge görüntülenebilecek. Bu sayede sürücüler, sık kullandıkları uygulamalara daha hızlı erişerek sayfalar arasında gezinmek zorunda kalmadan daha fazla seçenek görebilecekler.

Ancak bu yenilik her araçta kendini göstermiyor. Daha büyük ekranlara sahip otomobillerde bu özellik aktif hale gelirken, standart boyutlu ekranlarda önceki düzen korunuyor. Örneğin, Toyota Tundra gibi 14 inçlik ekrana sahip araçlarda üç sıra simge görüntülenebilirken, 9 inçlik bir ekrana sahip Honda Civic gibi modellerde CarPlay hâlâ iki sıra simgeyle çalışmaya devam ediyor. Bu da Apple’ın bu değişikliği yalnızca geniş ekranlı araçlara yönelik optimize ettiğini gösteriyor.

Galaxy Z Fold 7’de önemli değişimler görebiliriz 2 gün önce eklendi

CarPlay’in sunduğu bu düzenleme, sürücüler için pratik bir iyileştirme olarak dikkat çekiyor. Daha fazla simgenin ekrana sığması, özellikle sık kullanılan uygulamalara erişimi kolaylaştırarak kullanım deneyimini hızlandırıyor. Böylece sürücüler, müzik, navigasyon ve diğer uygulamalar arasında daha az dokunuşla geçiş yapabiliyor. Kullanıcılar için küçük bir detay gibi görünse de, bu tür değişiklikler sürüş sırasında kullanım kolaylığı açısından büyük bir fark yaratabiliyor.

iOS 18.4 sürümü şu anda beta aşamasında ve Apple’ın güncellemeyi Nisan ayı başlarında genel kullanıma sunması bekleniyor. Güncellemenin diğer yenilikleriyle birlikte, CarPlay deneyiminde bu tarz küçük ama etkili değişikliklerin daha da yaygınlaşması muhtemel görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iOS 18.4, CarPlay için küçük ama etkili bir özellikle geliyor