Apple kendi otomobilleri için yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

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Digitimes'ın raporuna göre Apple, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladı. İşletim sistemi, Amerikan şirketi tarafından geliştirilmekte olduğu söylenen Apple Car elektrikli otomobilin işlevlerini kontrol edecek şekilde tasarlanacak.

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Tesla OS ile karşılaştırılıyor

Uzmanlara göre yeni işletim sistemi, trafik kontrolünden, temel sistemlere; klimanın çalışmasından Apple Music ile entegre medya sistemine kadar sürücüsüz bir elektrikli otomobilin tüm işlevlerinden de sorumlu olacak. DigiTimes analistleri Apple'ın yeni işletim sistemini, Elon Musk'ın şirketinin arabalarında kullandığı Tesla OS ile karşılaştırıyorlar. Tesla yazılımının Linux Ubuntu'nun uyarlanmış bir versiyonu olduğunu belirtilirken, Apple'ın işletim sisteminin ise sıfırdan geliştireceğine dikkat çekiliyor.

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Genel olarak, Apple'ın yazılım ve donanım ürünleri için kendi ekosistemini yarattığı göz önüne alındığında, şirketin otomobili için de kendi işletim sistemine sahip olma arzusu beklenen bir durum. Nisan ayı başlarında, Apple'ın ilk arabasını en erken 2025 yılında duyuracağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Sızıntılara göre Apple Car'ın maliyeti 100.000 doları geçebilir.

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Apple kendi otomobilleri için yeni bir işletim sistemi geliştiri