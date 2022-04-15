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    Apple kendi otomobilleri için yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

    Gelen son bilgilere göre Apple, kendi otomobillerini kontrol etmek için özel bir işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.                              
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    Apple kendi otomobilleri için yeni bir işletim sistemi geliştiri
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    Digitimes'ın raporuna göre Apple, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmalara başladı. İşletim sistemi, Amerikan şirketi tarafından geliştirilmekte olduğu söylenen Apple Car elektrikli otomobilin işlevlerini kontrol edecek şekilde tasarlanacak.

    Tesla OS ile karşılaştırılıyor

    Uzmanlara göre yeni işletim sistemi, trafik kontrolünden, temel sistemlere; klimanın çalışmasından Apple Music ile entegre medya sistemine kadar sürücüsüz bir elektrikli otomobilin tüm işlevlerinden de sorumlu olacak. DigiTimes analistleri Apple'ın yeni işletim sistemini, Elon Musk'ın şirketinin arabalarında kullandığı Tesla OS ile karşılaştırıyorlar. Tesla yazılımının Linux Ubuntu'nun uyarlanmış bir versiyonu olduğunu belirtilirken, Apple'ın işletim sisteminin ise sıfırdan geliştireceğine dikkat çekiliyor.

    Apple kendi otomobilleri için yeni bir işletim sistemi geliştiri
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    Genel olarak, Apple'ın yazılım ve donanım ürünleri için kendi ekosistemini yarattığı göz önüne alındığında, şirketin otomobili için de kendi işletim sistemine sahip olma arzusu beklenen bir durum. Nisan ayı başlarında, Apple'ın ilk arabasını en erken 2025 yılında duyuracağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Sızıntılara göre Apple Car'ın maliyeti 100.000 doları geçebilir.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 dakika önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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