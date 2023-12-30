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    Anlık Bildirim

    Makyajlı Tesla Model Y'nin çıkış tarihi belli oldu

    Tesla, dünya genelinde çok satan elektrikli crossover'ı Model Y'yi yakında makyajlayacak. Gelen bilgilere göre de makyajlı Model Y'nin üretimi 2024'ün tam ortasında başlayacak.

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın crossover modeli Model Y, 2019'dan bu yana aynı tasarımıyla piyasada olduğu için bir yenilenme sürecine hazırlanıyor. Bloomberg'in son haberine göre de bu yenilenmenin tarihi belli oldu.

    2023 yılının belli dönemlerinde dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına da ulaşan Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu "Project Juniper" kod adıyla adlandırılıyor. Makyajlı Model Y'nin ilk olarak 2024 yılında çıkış yapacağı haberleri ise Automotive News kaynağı tarafından gündeme gelmişti. Son gelen haberler de bu iddiayı doğruluyarak makyajlı Model Y'nin 2024 yılının ortalarında üretime gireceğini belirtiyor.

    Bloomberg'in haberine Tesla'nın Çin'deki Shanghai Gigafactory adlı fabrikasının 1 haftalık yeni yıl duruşunda, üretim hattının makyajlı Model Y üretimine hazırlanması çalışmaları da yürütülüyor. Habere göre dış ve iç tasarımında belli oranda değişiklikler olacak olan makyajlı Model Y, 2024'ün ortalarında üretime girmiş olacak.Tesla Model 3 adlı kompakt sedan modelinin makyajlanması ise çıkış tarihinden sonra 7 yıl civarı bir süre almıştı. Görünüşe göre Tesla, Model Y'nin oldukça iyi giden satışlarına olumsuz bir etki olmaması için bu makyaj süresini bu araçta kısa tutmuş gözüküyor.

    Makyajlı Model Y'nin çıkış tarihi oldukça yakın Tam Boyutta Gör
    Ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de üretilen Model Y'lerde hafif güncellemeler yapılmıştı. Bu hafif güncellemeler arasında yeni jant tasarımları, konsolda RGB aydınlatma çizgileri, yeni tekstil bir konsol malzemesi, yeni donanım paketleri gibi şeyler yer alıyordu. Tabii bu operasyon bir makyaj operasyonundan ziyade bir güncelleme idi. Buna istinaden de Model Y'nin global versiyonunun makyaj operasyonunda ise daha büyük değişiklikler bekliyoruz.

    Haberimizin en üstündeki görsel ise tabii ki makyajlı Tesla Model Y'nin resmi bir görseli değil. Bu görsel @LaMianDesign tarafından makyajlı Model Y'nin nasıl görüneceğiyle ilgili olarak Twitter (X) üzerinde yayınlanmış bir 3D tasarım (render) çalışması şeklinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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