Makyajlı Tesla Model Y'nin çıkış tarihi belli oldu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın crossover modeli Model Y, 2019'dan bu yana aynı tasarımıyla piyasada olduğu için bir yenilenme sürecine hazırlanıyor. Bloomberg'in son haberine göre de bu yenilenmenin tarihi belli oldu.
2023 yılının belli dönemlerinde dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına da ulaşan Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu "Project Juniper" kod adıyla adlandırılıyor. Makyajlı Model Y'nin ilk olarak 2024 yılında çıkış yapacağı haberleri ise Automotive News kaynağı tarafından gündeme gelmişti. Son gelen haberler de bu iddiayı doğruluyarak makyajlı Model Y'nin 2024 yılının ortalarında üretime gireceğini belirtiyor.
Bloomberg'in haberine Tesla'nın Çin'deki Shanghai Gigafactory adlı fabrikasının 1 haftalık yeni yıl duruşunda, üretim hattının makyajlı Model Y üretimine hazırlanması çalışmaları da yürütülüyor. Habere göre dış ve iç tasarımında belli oranda değişiklikler olacak olan makyajlı Model Y, 2024'ün ortalarında üretime girmiş olacak.Tesla Model 3 adlı kompakt sedan modelinin makyajlanması ise çıkış tarihinden sonra 7 yıl civarı bir süre almıştı. Görünüşe göre Tesla, Model Y'nin oldukça iyi giden satışlarına olumsuz bir etki olmaması için bu makyaj süresini bu araçta kısa tutmuş gözüküyor.
Haberimizin en üstündeki görsel ise tabii ki makyajlı Tesla Model Y'nin resmi bir görseli değil. Bu görsel @LaMianDesign tarafından makyajlı Model Y'nin nasıl görüneceğiyle ilgili olarak Twitter (X) üzerinde yayınlanmış bir 3D tasarım (render) çalışması şeklinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.