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    Apple, kendi yapay zekası için günde “milyonlarca” dolar harcıyor

    Apple'ın yapay zeka eğitimi için 'günde milyonlarca dolar' harcadığı ve şirketin, en gelişmiş dil modeli olan Ajax'ın ChatGPT'den daha güçlü olduğu aktarılıyor.
    Apple, kendi yapay zekası için günde “milyonlarca” dolar harcıyor Tam Boyutta Gör
    An itibariyle -en azından göründüğü kadarıyla- Apple, yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Ancak bu durumu telafi etmek için firmanın yoğun mesai harcadığı belirtiliyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, yapay zekaya her gün milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Şirketin çeşitli ekiplerde birden fazla yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Apple birden fazla model geliştiriyor

    Aktarılanlara göre Apple'ın diyalogsal yapay zeka üzerinde çalışan birimine "Temel Modeller" adı veriliyor. Aralarında birkaç eski Google mühendisinin de bulunan bu ekibin yaklaşık 16 üyesi bulunuyor. Bu birim, Apple'ın 2018 yılında Siri'yi geliştirmeye yardımcı olması için işe aldığı yapay zeka başkanı John Giannandrea tarafından yönetiliyor.

    Öte yandan Apple'daki diğer ekipler de yapay zeka üzerinde çalışıyor. Bir Görsel Zeka birimi bir görüntü oluşturma modeli geliştiriyor ve başka bir grup da metnin yanı sıra görüntüleri veya videoları tanıyabilen, aynı zamandaüretebilen "çok modlu yapay zekayı" araştırıyor. Bu modeller çeşitli amaçlara hizmet edebilecek hedefli ürünler olabilir. Örneğin bu modellerden birisi Siri ile çok adımlı görevlerde kullanılabilir, bir diğeri ise AppleCare için müşterilerle görüşebilir.

    Geliştirme sürecine dahil olanlardan elde edilen bilgilere göre Apple'ın Ajax GPT olarak bilinen en gelişmiş büyük dil modeli (LLM) "200 milyardan fazla parametre" üzerinde eğitiliyor. Bu büyüklük pnu ChatGPT’de kullanılan OpenAI'nin GPT-3.5'inden daha güçlü hale getiriyor. Daha önceki raporlar bu modelin şirket içinde kullanıldığını ve gizli tutulduğunu söylüyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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