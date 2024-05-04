iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri yeni cihazlarında bir şekilde üretken yapay zeka özelliklerine yer veriyor. Bunun en büyük ve en işlevsel örneğini Galaxy S24 ve Galaxy AI ile Samsung yapmıştı. Teknoloji devleri ise bir yandan üretken yapay zeka modelleri üzerinde geliştirmeler yaparak hizmet ve donanımlarını geliştiriyor. Apple, şimdilik her ikisinde de geride kalmış durumda ancak CEO Tim Cook, gelecek için kendinden oldukça emin. Öte yandan kısa bir süre önce iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

iOS 18’e yapay zeka detaylanıyor

Yeni bir rapora göre iOS 18’deki sesli asistan Siri, Mesajlar uygulaması içindeki metinleri analiz etme ve özetleme yeteneğine sahip olacak. Bunun bir benzeri "Akıllı Arama" olarak Safari’ye gelecek ve bu da web sayfalarını özetleyebilecek. Belirtilenlere göre Apple'ın Ajax adı verilen büyük dil modeli (LLM) bu özelliklere güç verecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Apple tarafından yayınlanan bazı araştırma makaleleri gösteriyor ki firma küçük ama yetkin yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca CEO Tim Cook’un söylemleri de göz önüne alındığında iOS 18’de yapay zeka özelliklerinin cihaz üzerinde, yerel olarak çalışması sağlanabilir. Yerel çalışma şekli, kullanıcıların sorgularının çok daha hızlı ve internet gerektirmeden yerine getirilmesine izin vereceği için önemli bir avantaj.

Apple, yapay zeka için eşsiz bir konumda olduğunu söylüyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan yeni gelen bilgiler, Ajax’ın her zaman yerel olarak çalışmayacağını söylüyor. Buna göre, kullanıcılar, mesaj özetleme gibi basit sorgulardan ziyade daha karmaşık isteklerde bulunduğunda bu sefer bulut bağlantısına geçiş yapılacak. Olaya bulut tarafının dahil olması zaten bir süredir gündemde olan Google ve OpenAI’ı akıllara getiriyor. Apple’ın her iki firma ile yapay zeka özelinde görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Tim Cook, Apple’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı sırada yapay zeka özelinde gizlilik vurgusunu yapmıştı. Dolayısıyla mesajların ve web sayfalarının özetlenmesi gibi hassas konuların iPhone üzerinde yapılması bu amaca yönelik bir adım gibi görünüyor. Cook ayrıca, Apple'ın yapay zeka konusunda çok güçlü hissetmeye devam ettiğini ve şirketin yakında paylaşacağı bazı heyecan verici şeyler olacağını söylemiş ve firmanın öne çıkmasını sağlayacak avantajlara sahip olduğunu belirtmişti. Apple, 7 Mayıs’ta yeni iPad’leri tanıtacak ve 10 Haziran’da yeni işletim sistemlerini tanıtacağı WWDC konferansını gerçekleştirecek.

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iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı