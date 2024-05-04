iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

iOS 18’e yapay zeka detaylanıyor
Yeni bir rapora göre iOS 18’deki sesli asistan Siri, Mesajlar uygulaması içindeki metinleri analiz etme ve özetleme yeteneğine sahip olacak. Bunun bir benzeri "Akıllı Arama" olarak Safari’ye gelecek ve bu da web sayfalarını özetleyebilecek. Belirtilenlere göre Apple'ın Ajax adı verilen büyük dil modeli (LLM) bu özelliklere güç verecek.
Öte yandan yeni gelen bilgiler, Ajax’ın her zaman yerel olarak çalışmayacağını söylüyor. Buna göre, kullanıcılar, mesaj özetleme gibi basit sorgulardan ziyade daha karmaşık isteklerde bulunduğunda bu sefer bulut bağlantısına geçiş yapılacak. Olaya bulut tarafının dahil olması zaten bir süredir gündemde olan Google ve OpenAI’ı akıllara getiriyor. Apple’ın her iki firma ile yapay zeka özelinde görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
Tim Cook, Apple’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı sırada yapay zeka özelinde gizlilik vurgusunu yapmıştı. Dolayısıyla mesajların ve web sayfalarının özetlenmesi gibi hassas konuların iPhone üzerinde yapılması bu amaca yönelik bir adım gibi görünüyor. Cook ayrıca, Apple'ın yapay zeka konusunda çok güçlü hissetmeye devam ettiğini ve şirketin yakında paylaşacağı bazı heyecan verici şeyler olacağını söylemiş ve firmanın öne çıkmasını sağlayacak avantajlara sahip olduğunu belirtmişti. Apple, 7 Mayıs’ta yeni iPad’leri tanıtacak ve 10 Haziran’da yeni işletim sistemlerini tanıtacağı WWDC konferansını gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.