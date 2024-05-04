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    iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    Apple için iOS 18, daha önce piyasaya sürülen tüm sürümlerden daha büyük bir önem taşıyor. Şimdi ise Apple'ın iOS 18'deki yapay zeka planları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.
    iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri yeni cihazlarında bir şekilde üretken yapay zeka özelliklerine yer veriyor. Bunun en büyük ve en işlevsel örneğini Galaxy S24 ve Galaxy AI ile Samsung yapmıştı. Teknoloji devleri ise bir yandan üretken yapay zeka modelleri üzerinde geliştirmeler yaparak hizmet ve donanımlarını geliştiriyor. Apple, şimdilik her ikisinde de geride kalmış durumda ancak CEO Tim Cook, gelecek için kendinden oldukça emin. Öte yandan kısa bir süre önce iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    iOS 18’e yapay zeka detaylanıyor

    Yeni bir rapora göre iOS 18’deki sesli asistan Siri, Mesajlar uygulaması içindeki metinleri analiz etme ve özetleme yeteneğine sahip olacak. Bunun bir benzeri "Akıllı Arama" olarak Safari’ye gelecek ve bu da web sayfalarını özetleyebilecek. Belirtilenlere göre Apple'ın Ajax adı verilen büyük dil modeli (LLM) bu özelliklere güç verecek.

    iOS 18’deki yapay zeka özelinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Apple tarafından yayınlanan bazı araştırma makaleleri gösteriyor ki firma küçük ama yetkin yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca CEO Tim Cook’un söylemleri de göz önüne alındığında iOS 18’de yapay zeka özelliklerinin cihaz üzerinde, yerel olarak çalışması sağlanabilir. Yerel çalışma şekli, kullanıcıların sorgularının çok daha hızlı ve internet gerektirmeden yerine getirilmesine izin vereceği için önemli bir avantaj.

    Öte yandan yeni gelen bilgiler, Ajax’ın her zaman yerel olarak çalışmayacağını söylüyor. Buna göre, kullanıcılar, mesaj özetleme gibi basit sorgulardan ziyade daha karmaşık isteklerde bulunduğunda bu sefer bulut bağlantısına geçiş yapılacak. Olaya bulut tarafının dahil olması zaten bir süredir gündemde olan Google ve OpenAI’ı akıllara getiriyor. Apple’ın her iki firma ile yapay zeka özelinde görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

    Tim Cook, Apple’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı sırada yapay zeka özelinde gizlilik vurgusunu yapmıştı. Dolayısıyla mesajların ve web sayfalarının özetlenmesi gibi hassas konuların iPhone üzerinde yapılması bu amaca yönelik bir adım gibi görünüyor. Cook ayrıca, Apple'ın yapay zeka konusunda çok güçlü hissetmeye devam ettiğini ve şirketin yakında paylaşacağı bazı heyecan verici şeyler olacağını söylemiş ve firmanın öne çıkmasını sağlayacak avantajlara sahip olduğunu belirtmişti. Apple, 7 Mayıs’ta yeni iPad’leri tanıtacak ve 10 Haziran’da yeni işletim sistemlerini tanıtacağı WWDC konferansını gerçekleştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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