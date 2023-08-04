Apple, “yıllardır” yapay zekaya yatırım yaptığını söyledi ancak ortada ürün yok

Tam Boyutta Gör Apple CEO’su Tim Cook, Apple'ın 2023 3. Çeyrek kazançlarını açıklamanın yanı sıra, şirketin üretken yapay zeka konusundaki ilerlemesine ilişkin önemli söylemlerde bulundu. Görünüşe göre Apple, yıllardır üretken yapay zekaya yatırım yapıyor ancak ilginçtir, herhangi bir ürün veya hizmetin gerçekleştiğini görmedik.

Apple’ın geride kaldığı bir sır değil

Bilindiği üzere OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT dünyayı kasıp kavuruyor. iOS ve Android’e de uygulama olarak çıkan ChatGPT, yüksek ilgiyi sürdürüyor. Bununla birlikte Microsoft ve Google sırasıyla Bing ve Bard adlı kendi versiyonları üzerinde çalışıyor. Microsoft halihazırda Bing AI’ı aktif bir şekilde herkesin kullanımına almış ve hatta şirket, yapay zekayı neredeyse tüm hizmetlerine entegre etmeye başlamış durumda. Dolayısıyla Apple’ın rekabetin gerisinde kaldığı bir sır değil.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Tim Cook, Apple'ın 'insanların hayatlarını zenginleştirmek' için yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmenin yollarını aradığını söylüyor. Tim Cook, bir süredir söylentileri dolanan Apple GPT hakkında bir şey söylemedi ancak yapay zekanın gelecekteki ürünlerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin görüşünü açıkladı:

"Üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yapıyoruz. İnsanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için yatırım yapmaya, yenilikler yapmaya ve ürünlerimizi bu teknolojilerle sorumlu bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bu, baktığınız Ar-Ge harcamalarında da görülüyor."

"Yapay zekaya yıllardır yatırım yapılıyor"

Tim Cook'un üretken yapay zeka konusundaki hedefi anlaşılmış olabilir, ancak bu teknolojinin Siri ile entegre edilip edilmeyeceği ya da resmi olarak Apple GPT olarak adlandırılabilecek yeni bir sohbet robotu alıp almayacağımız hala belirsizliğini koruyor. Cook ayrıca yatırımlara da değindi: "Yapay zeka ve makine öğrenimini temel çekirdek teknolojiler olarak görüyoruz. Ve neredeyse ürettiğimiz her ürünün içine yerleştirilmiş durumdalar. Araştırma bazında, üretken yapay zeka da dahil olmak üzere yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine yıllardır yatırım yapıyoruz."

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Apple’ın üçüncü çeyrek kazançlarının kısa bir özetine gelince, teknoloji devi bir yıl önceki aynı döneme göre hafif bir düşüşle 81,8 milyar dolar gelir, aynı şekilde kâr miktarı hafif bir artışla 19,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Daha fazla detayı üstteki ilgili bağlantıdan edinebilirsiniz.

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Apple’dan yapay zeka açıklaması: Yıllardır üzerinde çalışıyoruz