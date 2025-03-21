Apple, iPhone'lara getirmediği özelliklerin reklamını yapmakla suçlanıyor

Gelmeyen yeni Siri ve diğer Apple Intelligence özellikleri
Apple Intelligence, Apple'ın iPhone 16 pazarlamasında önemli bir rol oynadı. Şirket, Image Playground, Genmoji ve kişisel bağlam anlayışı kazanan Siri gibi yapay zeka özelliklerini tanıtan reklamlar yayınladı. Apple, daha kişiselleştirilmiş Siri'yi erteleme kararından sonra reklamları geri çekti ve web sitesini güncelledi.
Davacılar, Apple'ın reklamlarının iPhone'un piyasaya sürülmesiyle birlikte bu YZ özelliklerinin kullanılabilir olacağına dair bir beklenti oluşturduğunu ve çok fazla heyecan yarattığını belirtiyor. Buna ek olarak, Apple’ın gelişmiş yapay zeka özellikleri iddiasının aksine, ürünlerin Apple Intelligence'ın önemli ölçüde sınırlı veya mevcut olmayan sürümüyle sunulduğu, tüketicileri gerçek faydası ve performansı hakkında yanılttığını iddia etti. Daha da kötüsü, Apple, cihazlarını bu abartılı yapay zeka özelliklerine dayanarak tanıttı ve tüketicilerin var olmayan veya önemli ölçüde yanlış tanıtılan özelliklere sahip bir cihaz satın aldıklarına inanmalarına yol açtı.
Dava Çarşamba günü San Jose'deki ABD Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Davanın Google ve OpenAI’ı yapay zeka uygulamaları nedeniyle dava eden aynı firma olan Clarkson Hukuk Bürosu tarafından açıldığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!