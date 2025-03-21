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    Apple, iPhone'lara getirmediği özelliklerin reklamını yapmakla suçlanıyor

    Apple, iOS 18 ve iPhone 16 serisini tanıtırken bir dizi yapay zeka özelliği gösterdi, Apple Intelligence reklamları yaptı ancak özelliklerden bazıları hâlâ yok. Apple, bu davranışından davalık oldu.
    Apple Intelligence Siri reklamı dava Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen yaz Apple Intelligence'ın bir parçası olarak duyurduğu daha kişiselleştirilmiş Siri’yi erteleme kararının sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Apple’ın ertelenen Apple Intelligence özelliklerinin tanıtımının yanlış reklam ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla bir dava ile karşı karşıya olduğunu bildirildi.

    Gelmeyen yeni Siri ve diğer Apple Intelligence özellikleri

    Apple Intelligence, Apple'ın iPhone 16 pazarlamasında önemli bir rol oynadı. Şirket, Image Playground, Genmoji ve kişisel bağlam anlayışı kazanan Siri gibi yapay zeka özelliklerini tanıtan reklamlar yayınladı. Apple, daha kişiselleştirilmiş Siri'yi erteleme kararından sonra reklamları geri çekti ve web sitesini güncelledi.

    Davacılar, Apple'ın reklamlarının iPhone'un piyasaya sürülmesiyle birlikte bu YZ özelliklerinin kullanılabilir olacağına dair bir beklenti oluşturduğunu ve çok fazla heyecan yarattığını belirtiyor. Buna ek olarak, Apple’ın gelişmiş yapay zeka özellikleri iddiasının aksine, ürünlerin Apple Intelligence'ın önemli ölçüde sınırlı veya mevcut olmayan sürümüyle sunulduğu, tüketicileri gerçek faydası ve performansı hakkında yanılttığını iddia etti. Daha da kötüsü, Apple, cihazlarını bu abartılı yapay zeka özelliklerine dayanarak tanıttı ve tüketicilerin var olmayan veya önemli ölçüde yanlış tanıtılan özelliklere sahip bir cihaz satın aldıklarına inanmalarına yol açtı.

    Dava Çarşamba günü San Jose'deki ABD Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Davanın Google ve OpenAI’ı yapay zeka uygulamaları nedeniyle dava eden aynı firma olan Clarkson Hukuk Bürosu tarafından açıldığı biliniyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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