Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor

Mobil sektöre yakınlığı ile tanıdığımız analist John Prosser, Apple'ın sonbahar için dört farklı iPhone 12 hazırladığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi"İlginizi Çekebilir İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı
Prototiplerin neredeyse hazır olduğunu belirten Prosser'a göre akıllı telefonların render görüntüleri önümüzdeki bir iki ay içinde internete düşmeye başlayacak.
Çentik küçülüyor
Tasarlanan iPhone 12 modelleri ekran boyutu ve kamera sayısı konusunda birbirlerinden ayrılıyor. Çentik ortadan kalkmasa da biraz daha küçük hale gelecek. Ayrıca akıllı telefonlarda 5G destekli A14 işlemciye yer verileceği belirtiliyor.
İşte iPhone 12 serisiyle ilgili su yüzüne çıkan detaylar:
- iPhone 12 (D52G): 5.4 inç ekran, alüminyum gövde ve çift kamera
- iPhone 12 (D53G): 6.1 inç ekran, alüminyum gövde, çift kamera
- iPhone 12 Pro (D53P): 6.1 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı
- iPhone 12 Pro Max (D54P): 6.7 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı
Apple'ın iPhone 12 ailesini her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak koronavirüs salgını lansman tarihini etkileyebilir.
https://twitter.com/jon_prosser/status/1247161866603958273 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sadece meraktan soruyorum. Malum devlet araba konusunda yaptigi soygunun aynisini telefonda uygulamaya basladi.
Ne uyduruk bir şey verdin şu telefon dünyasına be Apple.
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5584 kez okundu.
15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iphone 12 ve Mobil Teknolojiler