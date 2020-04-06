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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 12 serisinin detayları netleşiyor. Analist John Prosser şirketin üzerinde çalıştığı dört farklı iPhone 12 modeli olduğunu söyledi.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    5,6b
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    29
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor
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    Mobil sektöre yakınlığı ile tanıdığımız analist John Prosser, Apple'ın sonbahar için dört farklı iPhone 12 hazırladığını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi"

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    Prototiplerin neredeyse hazır olduğunu belirten Prosser'a göre akıllı telefonların render görüntüleri önümüzdeki bir iki ay içinde internete düşmeye başlayacak.

    Çentik küçülüyor

    Tasarlanan iPhone 12 modelleri ekran boyutu ve kamera sayısı konusunda birbirlerinden ayrılıyor. Çentik ortadan kalkmasa da biraz daha küçük hale gelecek. Ayrıca akıllı telefonlarda 5G destekli A14 işlemciye yer verileceği belirtiliyor.

    Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor
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    İşte iPhone 12 serisiyle ilgili  su yüzüne çıkan detaylar:

    • iPhone 12 (D52G): 5.4 inç ekran, alüminyum gövde ve çift kamera
    • iPhone 12 (D53G): 6.1 inç ekran, alüminyum gövde, çift kamera
    • iPhone 12 Pro (D53P): 6.1 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı
    • iPhone 12 Pro Max (D54P): 6.7 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı

    Apple'ın iPhone 12 ailesini her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak koronavirüs salgını lansman tarihini etkileyebilir.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1247161866603958273 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 2 gün
    Hani çentiksiz gelecekti ayda bi tasarım değişiyo haberlere bakarsak
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    wolwes 1 gün en beğenilen
    Face ID yi sorunsuz şekilde çalıştırabilmek için çentiğin bulunduğu kısımda ki infrared kamera, flood aydınlatıcı, yakınlık sensörü, ortam ışık sensörü, ön kamera, dot projektore ihtiyaç var ve bunlarla beraber mikrofon ve speaker sığdırması gerek bugünün teknolojisiyle bunları çentiksiz sığdırması pek mümkün gelmiyor bana, ya oppo gibi üstten çıkan bi platform yapıp Face ID sensörlerini ve kamerayı buraya gizleyecek yada Face ID yi terk edip telefonu tekrar elle pin girerek açmanızı bekleyecek.
    Face ID yi sorunsuz şekilde çalıştırabilmek için çentiğin bulunduğu kısımda ki infrared kamera, flood aydınlatıcı, yakınlık sensörü, ortam ışık sensörü, ön kam...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 1 gün wolwes
    Ekran altına parmak izi koysunlar uğraşmaya gerek kalmaz.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcano2K (Volkan TÜRKAN) 4 sa.
    O değilde kablo type c mi olacak yoksa gene lightning mi?
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    renega (Ömer Can IŞIK) 8 sa.
    kaç kuruş kardeşim ekran altı parmak izi sensörü? parasını verip taktıralım apple bu kadar fakirse opsiyonlu satış yapsın içim acıyo bu haline
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    700 800$ dan aşagı degildir yine
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    BekirTemel (Bekir ) 1 gün
    çentik çentiktir, çentiksiz gelene kadar android devam
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    5.4 inçlik olan uygun olursa fiyatı alırım.
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    hacettepe_fbo (Ferdi Bayrak) 1 gün kahtalı_mıçı
    Bir lazer tarayıcı. Mekanın 3 boyutlu algılanmasına yarıyor.
    Yanıtla +1
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 gün
    Arkadaslar bisey sorucam. Simdi bu telefon cıktiginda yurt disindan alip gelsek sonra burada elimizdeki mevcut telefonun imei numarasini buna caksak kullanabilir miyiz?



    Sadece meraktan soruyorum. Malum devlet araba konusunda yaptigi soygunun aynisini telefonda uygulamaya basladi.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Dreandes (Ahmet Bey) 1 gün fitamino
    Yapamazsın. Önce Pasaporta kaydedeceksiniz ve kaydedilen pasaport ile cihaza takılan sim kartın sahibi aynı kişi olmalı ayrıca.
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    Bloodin 1 gün fitamino
    Apple telefonlara imei atılamıyor. Pasaporta işletip sadece kayıtlı pasaport sahibinin adına olan hat ile kullanılabiliyor.
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    V4LKyR 1 gün
    ÇENTİK

    Ne uyduruk bir şey verdin şu telefon dünyasına be Apple.
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    wolwes 1 gün en beğenilen
    Face ID yi sorunsuz şekilde çalıştırabilmek için çentiğin bulunduğu kısımda ki infrared kamera, flood aydınlatıcı, yakınlık sensörü, ortam ışık sensörü, ön kamera, dot projektore ihtiyaç var ve bunlarla beraber mikrofon ve speaker sığdırması gerek bugünün teknolojisiyle bunları çentiksiz sığdırması pek mümkün gelmiyor bana, ya oppo gibi üstten çıkan bi platform yapıp Face ID sensörlerini ve kamerayı buraya gizleyecek yada Face ID yi terk edip telefonu tekrar elle pin girerek açmanızı bekleyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 1 gün wolwes
    Ekran altına parmak izi koysunlar uğraşmaya gerek kalmaz.
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    my precious (Ege Bey ) 2 gün
    Vay be git gide çentik küçülüyor.
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    5584 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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