Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor

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Mobil sektöre yakınlığı ile tanıdığımız analist John Prosser, Apple'ın sonbahar için dört farklı iPhone 12 hazırladığını söyledi.

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İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı

Prototiplerin neredeyse hazır olduğunu belirten Prosser'a göre akıllı telefonların render görüntüleri önümüzdeki bir iki ay içinde internete düşmeye başlayacak.

Çentik küçülüyor

Tasarlanan iPhone 12 modelleri ekran boyutu ve kamera sayısı konusunda birbirlerinden ayrılıyor. Çentik ortadan kalkmasa da biraz daha küçük hale gelecek. Ayrıca akıllı telefonlarda 5G destekli A14 işlemciye yer verileceği belirtiliyor.

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İşte iPhone 12 serisiyle ilgili su yüzüne çıkan detaylar:

iPhone 12 (D52G): 5.4 inç ekran, alüminyum gövde ve çift kamera

5.4 inç ekran, alüminyum gövde ve çift kamera iPhone 12 (D53G): 6.1 inç ekran, alüminyum gövde, çift kamera

6.1 inç ekran, alüminyum gövde, çift kamera iPhone 12 Pro (D53P): 6.1 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı

6.1 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı iPhone 12 Pro Max (D54P): 6.7 inç ekran, paslanmaz çelik gövde, üçlü kamera + Lidar tarayıcı

Apple'ın iPhone 12 ailesini her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak koronavirüs salgını lansman tarihini etkileyebilir.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1247161866603958273

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