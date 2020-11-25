Apple M1X yonga seti ufukta göründü

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Apple’ın radikal bir kararla ARM mimarili özelleştirilmiş yonga setlerine geçişinin yankıları sürerken farklı sızıntılar da yol haritasını gözler önüne seriyor. Yeni Apple yonga setleri performans rekoru kıracak gibi.

Apple M1X neler sunacak?

Apple M1 firmanın masa üstüne sunduğu ilk ARM tabanlı yonga seti olmuştu. MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinde kendisine yer bulan Apple M1 pek çok performans testinde rakiplerini geride bırakıyor.

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Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?"

4+4 formatında çalışan Apple M1 yonga seti yakın dönemde çok daha güçlü bir versiyona kavuşacak. Aynı A12 ve A12X veya A12Z şeklinde mobilde gördüğümüz ayrım masa üstünde de devam ediyor.

Kaynaklar Apple M1X adında yeni bir versiyonun varlığını haber veriyor. 8+4 çekirdek formatına sahip olacak işlemci çok daha iyi değerlere imza atacak. Haliyle 16 inçlik MacBook Pro başta olmak üzere performans isteyen Mac ürünlerinde kullanılacak.

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Kaynaklar Apple M1X yonga setinin çok etkileyici sonuçlara imza attığını belirtiyor yani muhtemelen yonga seti artık performans testlerine girmeye başladı. Tahminler yeni yılın ilk aylarında bir basın bildirisi ile Apple M1X yonga setli yeni MacBook Pro 16 inç modelinin tanıtılacağı yönünde.

2 yıl içerisinde tüm Mac ailesini ARM tabanlı yonga setlerine geçirmek isteyen Apple önümüzdeki dönemde daha güçlü Apple M yonga setleri geliştirecektir. Bu konuda Mac Pro nasıl bir sürpriz yapacak merak konusu.

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