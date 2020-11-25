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    Apple M1X yonga seti ufukta göründü

    Macerasına ilk etapta biraz daha düşük profildeki Mac ürünleriyle başlayan Apple M1 yonga seti vites yükseltmeye hazırlanıyor. Performans odaklı Mac modelleri için M1X yolda.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple M1X yonga seti ufukta göründü
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    Apple’ın radikal bir kararla ARM mimarili özelleştirilmiş yonga setlerine geçişinin yankıları sürerken farklı sızıntılar da yol haritasını gözler önüne seriyor. Yeni Apple yonga setleri performans rekoru kıracak gibi.

    Apple M1X neler sunacak?

    Apple M1 firmanın masa üstüne sunduğu ilk ARM tabanlı yonga seti olmuştu. MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinde kendisine yer bulan Apple M1 pek çok performans testinde rakiplerini geride bırakıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?"

    4+4 formatında çalışan Apple M1 yonga seti yakın dönemde çok daha güçlü bir versiyona kavuşacak. Aynı A12 ve A12X veya A12Z şeklinde mobilde gördüğümüz ayrım masa üstünde de devam ediyor.

    Kaynaklar Apple M1X adında yeni bir versiyonun varlığını haber veriyor. 8+4 çekirdek formatına sahip olacak işlemci çok daha iyi değerlere imza atacak. Haliyle 16 inçlik MacBook Pro başta olmak üzere performans isteyen Mac ürünlerinde kullanılacak.

    Apple M1X yonga seti ufukta göründü
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    Kaynaklar Apple M1X yonga setinin çok etkileyici sonuçlara imza attığını belirtiyor yani muhtemelen yonga seti artık performans testlerine girmeye başladı. Tahminler yeni yılın ilk aylarında bir basın bildirisi ile Apple M1X yonga setli yeni MacBook Pro 16 inç modelinin tanıtılacağı yönünde.

    2 yıl içerisinde tüm Mac ailesini ARM tabanlı yonga setlerine geçirmek isteyen Apple önümüzdeki dönemde daha güçlü Apple M yonga setleri geliştirecektir. Bu konuda Mac Pro nasıl bir sürpriz yapacak merak konusu.



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    The Killing Road (&#39;y ) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    4tb lu 13 inch mbp ne olucak o zaman ona da mı m1 vericekler
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    4000t (Tolga ) 45 dk. ( Mesaj Silindi ) The Killing Road
    Bence onu m1 ile sunsalardı, sunarlardı. Ya önümüzdeki dönemde, m1x gibi daha gelişmiş bir yonga setiyle sunarlar ya da seneye m2 ile güncellerler artık .
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    4000t (Tolga ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim, Apple'ın bu arm işlemci stratejisinden anladığım; 50 tane dil bilen bir tercüman yerine(cisc işlemci) tüm sistemde ortak dil kullanılıyor olacak(aynı api üzerinden geliştirilen yazılımlar) bu sayede bir ton komut seti içermeyen basitleştirilmiş bir yonga elde ediliyor. Basit bir tasarımı da geliştirmek, hızlı hale getirmek karmaşık bir tasarıma göre daha kolay, bu sayede sistem x86 işlemcilere kafa tutuyor. Burada risc cisc ayrımı anlatmaya çalışmıyorum, internette benim yüzeysel anlatımıma nazaran daha ayrıntılı ve doğru bilgiler var. Benim bahsettiğim apple'ın bunu kendi ekosisteminde kullanıp avantaja çevirmesi. Standartı olmayan windows ortamı gibi bir dünyada, bu m1 gibi işlemciler bir işe yaramaz.

    Apple'a arm kadar uygun bir model daha olamazdı herhalde; dışarıdan yazılım yükleme olayı çok az, mağazaya bağlı kalmadan yazılım yapmak isteyenler de mecbur apple'ın kanunlarına göre oynamak zorunda, yoksa çalışmaz. Ama windows'da böyle bir standart yok, herkes istediği şekilde uygulamasını yapıyor. Windows şimdi sınırlı komut setine geçse, eskiye bağlı uyugulamalar çalışmayacak, kurumsal şirketler bir anda ne oluyoruz olur, bu süreçte en az 5 yıl vermen gerekir ki toparlansınlar. Dolayısıyla x86'nın hızlı ilerleyememesinin sebeplerinden biri de sürekli eskiye uyumlu şekilde ilerlemeye çalışması, 30 yıllık programı bile bir şekilde çalıştırırsın. M1'e de belki bunu yaptırırsın ama native değil, o rosetta ile çevirmen lazım yani yine aynı yere geldik işi işlemci değil yazılım yapacak bundan sonra, işlemci olabildiğince tekdüze ve sade olacak.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iMac modellerinde gelebilir diye düşünüyorum. Böylelikle tek hem tek çekirdek performansında hem de çift çekirdek performansında 1.5 ya da belki 2 katı güç sağlayabilir M1'e nazaran.

    PC ve Mac savaşlarının 10 yıl durgunluğundan sonra tekrar ortalık kızışıyor.
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    4000t (Tolga ) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    PowerMac'lerden sonra öyle bir savaş asla yaşanmadı. X86'lardan sonra zaten donanım olarak eşitlendi cihazlar, varsın mac os %20 daha fazla performans versin donanımlar aynıydı sonuçta. Burada mac os'un avantajları, mac cihazların sunduğu diğer özellikleri işin içine katmıyorum, saf performans anlamında söylediklerim. Bundan sonraki dönemi izlemek istiyorum, açıkçası heyecanlı dönemler başlıyor sanki, biraz şekil aldıktan sonra tercih yapacağım.
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