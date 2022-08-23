Apple M2 işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar önümüzdeki yıla kalabilir

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Apple’ın 14 inç ve 16 inç Macbook Pro modelleri ufukta görünüyor ancak bir süre daha bize ulaşmaları beklenmiyor. Zira ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre yeni modeller hem gecikecek hem de TSMC’nin en yeni üretim teknolojisini kullanmayacak.

Kuo’nun aktardığına göre Apple, halihazırda M2 işlemcili MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modellerinde kullandığı eski üretim sürecini 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro modellerinde benimseyecek. Eğer bu söylenti doğruysa, ilk olarak yeni MacBook’larda kullanılacağı söylenen 3nm yongaları göremeyeceğiz. Dolayısıyla 14 inç ve 16 inç MacBook’larda TSMC’nin gelişmiş 5nm litografisinin yer almasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte yeni MacBook Pro’ların 4. çeyrekte seri üretime gireceği ve gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacağı belirtilmekte.

Çelişkili söylentiler mevcut

Daha önceki raporlar, Apple’ın M2 Pro ve M2 Max yongalarının kullanılacağı 14 inç ve 16 inç MacBook’ların bu sonbahar döneminde piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Bu yongaların TSMC’nin yeni 3nm süreciyle üretileceği ve beraberinde performans kazanımları getireceği belirtiliyordu.

Apple etkinliğinde ne tanıtılacak? Ekim 2022 1 gün önce eklendi

Mevcut çelişkili söylentiler kafaları karıştırsa da her şeyin netleşmesi için Apple’ın Ekim ayında gerçekleştireceği etkinliği beklememiz gerekecek. Bu etkinlikte M2 iPad Pro ve 10. nesil iPad dahil olmak üzere yeni MacBook Pro’ları göreceğiz.

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