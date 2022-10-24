Apple M2 Max ile ilgili yeni iddialar

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPad modellerini tanıtması ile birlikte 2022 yılının kapandığını söyleyebiliriz. Daha önce gündeme gelen yeni 14 ve 16 inçlik MacBook Pro dizüstü modelleri gelecek yıla kaldı. Haliyle Apple M2 Pro ve Max yonga setlerini de görmek mümkün olmadı.

Apple M2 Max gelecek yıla kaldı

Apple M2 yonga setinin çok daha iyi hale getirilmiş versiyonları olacak Apple M2 Max ve Apple M2 Pro yonga setleri ile ilgili şimdilik bilinenler çok kısıtlı. Apple M2 Max yonga setinin 12 çekirdek ve 38 kümeye kadar grafik birimine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 8 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği şeklinde bir yapı da gündemde.

Apple M2 işlemcili MacBook Pro’lar gelecek yıl çıkacak 2 ay önce eklendi

Özellikle Apple M2 Max yonga setinin 14 inçlik ve 16 inçlik MacBook Pro dizüstü modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca 64GB’a kadar LPDDR5 bellek ve Apple M2 Pro seçenekleri de yine her iki modelde olacak. Böylece en güçlü MacBook Pro modellerini görmüş olacağız. Bununla birlikte en erken 2023 Mart ayında bir etkinlik ile piyasaya çıkması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.