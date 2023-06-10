M2 Ultra’nın Geekbench puanları ortaya çıktı: i9-13900K’nın önünde

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Intel mimarisini terk ederek kendi tasarladığı ARM işlemcilerine geçiş yapan Apple, bu sürede birçok Mac cihazı tanıttı. Geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC 2023 ile Mac Pro’yu tanıtarak bütün Mac ailesini ARM işlemcilerine geçiren firma, bu etkinlikte M2 Ultra çip setini de tanıttı. Kâğıt üzerinde oldukça çekici gözüken çip setin benchmarking puanları ortaya çıktı.

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M2 Ultra, önceki nesilden %18 daha hızlı

Teknoloji devi Apple’ın Geliştirici Konferansında Mac Pro ile tanıttığı M2 Ultra işlemcisi için ilk test sonuçları ortaya çıktı. Facebook üzerinde HA-MAC-News, yeni çip setin Geekbench 5 test sonucunu paylaştı. Görsele göre 24 CPU çekirdeğine sahip M2 Ultra, tek çekirdek testinde 1956 puan alırken çok çekirdek performansında 27945 puan alıyor. Bu puanlara göre M2 Ultra’nın, M1 Ultra’dan %18 daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu test sayfası ile Apple’ın yeni nesil işlemcisi, AMD ve Intel’in en güçlü ürünleri ile karşılaştırılabiliyor. Intel’in amiral gemisi i9-13900K, 2322 tek çekirdek skoru ile M2 Ultra’nın önüne geçse de çok çekirdek puanında Apple’ın gerisinde kalıyor. Ryzen 9 7950X ise 2290 tek çekirdek skoru ve 27371 çok çekirdek skoru ile i9’a benzer bir performans sergiliyor.

M2 Ultra çip setini M! Ultra gibi TSMC’nin 5nm sürecinde üreten Apple, buna rağmen çoklu çekirdek performansında ciddi geliştirmeler yapmışa benziyor. Testte kullanılan Mac’in 192GB belleğe sahip olduğunu da belirtelim. Apple’ın yeni Mac Studio ve Mac Pro ürünlerini müşterilere yollaması ile M2 Ultra’nın daha detaylı performans puanları ortaya çıkacaktır.

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Apple M2 Ultra için Geekbench puanı yayınlandı