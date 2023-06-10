Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M2 Ultra’nın Geekbench puanları ortaya çıktı: i9-13900K’nın önünde

    Apple’ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı M2 Ultra için bazı benchmarking puanları ortaya çıktı. Çip setin Geekbench testinde aldığı puan, M1 Ultra’dan %18 daha güçlü bir çipi gözler önüne seriyor.
    Oy Ver
    Apple M2 Ultra için Geekbench puanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Intel mimarisini terk ederek kendi tasarladığı ARM işlemcilerine geçiş yapan Apple, bu sürede birçok Mac cihazı tanıttı. Geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC 2023 ile Mac Pro’yu tanıtarak bütün Mac ailesini ARM işlemcilerine geçiren firma, bu etkinlikte M2 Ultra çip setini de tanıttı. Kâğıt üzerinde oldukça çekici gözüken çip setin benchmarking puanları ortaya çıktı.

    M2 Ultra, önceki nesilden %18 daha hızlı

    Teknoloji devi Apple’ın Geliştirici Konferansında Mac Pro ile tanıttığı M2 Ultra işlemcisi için ilk test sonuçları ortaya çıktı. Facebook üzerinde HA-MAC-News, yeni çip setin Geekbench 5 test sonucunu paylaştı. Görsele göre 24 CPU çekirdeğine sahip M2 Ultra, tek çekirdek testinde 1956 puan alırken çok çekirdek performansında 27945 puan alıyor. Bu puanlara göre M2 Ultra’nın, M1 Ultra’dan %18 daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor.

    Apple M2 Ultra için Geekbench puanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu test sayfası ile Apple’ın yeni nesil işlemcisi, AMD ve Intel’in en güçlü ürünleri ile karşılaştırılabiliyor. Intel’in amiral gemisi i9-13900K, 2322 tek çekirdek skoru ile M2 Ultra’nın önüne geçse de çok çekirdek puanında Apple’ın gerisinde kalıyor. Ryzen 9 7950X ise 2290 tek çekirdek skoru ve 27371 çok çekirdek skoru ile i9’a benzer bir performans sergiliyor.

    M2 Ultra çip setini M! Ultra gibi TSMC’nin 5nm sürecinde üreten Apple, buna rağmen çoklu çekirdek performansında ciddi geliştirmeler yapmışa benziyor. Testte kullanılan Mac’in 192GB belleğe sahip olduğunu da belirtelim. Apple’ın yeni Mac Studio ve Mac Pro ürünlerini müşterilere yollaması ile M2 Ultra’nın daha detaylı performans puanları ortaya çıkacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 1 gün önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

    Profil resmi
    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 2 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saç derisinde kahverengi lekeler kia sephia 1.6 gtx hi2games güvenilir mi csgo renk ayarları is bankası altın hesabı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız