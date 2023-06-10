M2 Ultra’nın Geekbench puanları ortaya çıktı: i9-13900K’nın önünde

M2 Ultra, önceki nesilden %18 daha hızlı
Teknoloji devi Apple’ın Geliştirici Konferansında Mac Pro ile tanıttığı M2 Ultra işlemcisi için ilk test sonuçları ortaya çıktı. Facebook üzerinde HA-MAC-News, yeni çip setin Geekbench 5 test sonucunu paylaştı. Görsele göre 24 CPU çekirdeğine sahip M2 Ultra, tek çekirdek testinde 1956 puan alırken çok çekirdek performansında 27945 puan alıyor. Bu puanlara göre M2 Ultra’nın, M1 Ultra’dan %18 daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor.
M2 Ultra çip setini M! Ultra gibi TSMC’nin 5nm sürecinde üreten Apple, buna rağmen çoklu çekirdek performansında ciddi geliştirmeler yapmışa benziyor. Testte kullanılan Mac’in 192GB belleğe sahip olduğunu da belirtelim. Apple’ın yeni Mac Studio ve Mac Pro ürünlerini müşterilere yollaması ile M2 Ultra’nın daha detaylı performans puanları ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi