Huawei şimdi de Apple M3 ile rakip olacak

Yeni nesil TaiShan çekirdeği
Sızıntılara göre Huawei yeni bir çekirdek mimarisi üzerinde çalışıyor. TaiShan düşük güç çekirdekleri Kirin 9000s işlemcisindeki Cortex-A510 çekirdeklerinin yerini alacak. Bu çekirdeklerin çok daha performanslı ve çok daha verimli olduğu ifade ediliyor.
Huawei’nin yeni nesilde Taishan V130 mimarisini kullanacağı belirtiliyor. Kirin 9100 yonga setinde bu TaiShan mimarisini görebiliriz. Huawei Taishan çekirdeklerinin 5nm sürecinde üretileceği ve bu çekirdekleri kullanan masa üstü KunPeng işlemcisinin Apple M3 ile rekabet edebilecek kadar iddialı olacağı belirtiliyor.
Bu rekabetin hangi kategoride olacağı ise belirtilmemiş. Sadece düşük güç çekirdekleri mi yoksa yonga setinin geneli mi bilinmiyor. Yonga setinin genelinde bir rekabet olacaksa Huawei’nin büyük bir iş başardığını söylemek gerek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.