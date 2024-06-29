Huawei şimdi de Apple M3 ile rakip olacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Nvidia A100 hızlandırıcısına yakın performans gösteren Ascend hızlandırıcıları ile önemli bir eşiği geride bırakan Huawei, şimdi de gözünü Apple M işlemcilerine dikti. Firma var gücüyle çalışıyor.

Yeni nesil TaiShan çekirdeği

Sızıntılara göre Huawei yeni bir çekirdek mimarisi üzerinde çalışıyor. TaiShan düşük güç çekirdekleri Kirin 9000s işlemcisindeki Cortex-A510 çekirdeklerinin yerini alacak. Bu çekirdeklerin çok daha performanslı ve çok daha verimli olduğu ifade ediliyor.

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Huawei’nin yeni nesilde Taishan V130 mimarisini kullanacağı belirtiliyor. Kirin 9100 yonga setinde bu TaiShan mimarisini görebiliriz. Huawei Taishan çekirdeklerinin 5nm sürecinde üretileceği ve bu çekirdekleri kullanan masa üstü KunPeng işlemcisinin Apple M3 ile rekabet edebilecek kadar iddialı olacağı belirtiliyor.

Bu rekabetin hangi kategoride olacağı ise belirtilmemiş. Sadece düşük güç çekirdekleri mi yoksa yonga setinin geneli mi bilinmiyor. Yonga setinin genelinde bir rekabet olacaksa Huawei’nin büyük bir iş başardığını söylemek gerek.



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