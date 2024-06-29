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    Anlık Bildirim

    Huawei şimdi de Apple M3 ile rakip olacak

    Huawei’nin 5nm sürecinde ürettiği TaiShan çekirdekleri önemli bir aşamayı geride bırakırken masaüstünde Apple M3 işlemcisi ile rekabet edebilecek düzeyde olduğu iddia ediliyor. 
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia A100 hızlandırıcısına yakın performans gösteren Ascend hızlandırıcıları ile önemli bir eşiği geride bırakan Huawei, şimdi de gözünü Apple M işlemcilerine dikti. Firma var gücüyle çalışıyor. 

    Yeni nesil TaiShan çekirdeği

    Sızıntılara göre Huawei yeni bir çekirdek mimarisi üzerinde çalışıyor. TaiShan düşük güç çekirdekleri Kirin 9000s işlemcisindeki Cortex-A510 çekirdeklerinin yerini alacak. Bu çekirdeklerin çok daha performanslı ve çok daha verimli olduğu ifade ediliyor. 

    Huawei’nin yeni nesilde Taishan V130 mimarisini kullanacağı belirtiliyor. Kirin 9100 yonga setinde bu TaiShan mimarisini görebiliriz. Huawei Taishan çekirdeklerinin 5nm sürecinde üretileceği ve bu çekirdekleri kullanan masa üstü KunPeng işlemcisinin Apple M3 ile rekabet edebilecek kadar iddialı olacağı belirtiliyor. 

    Bu rekabetin hangi kategoride olacağı ise belirtilmemiş. Sadece düşük güç çekirdekleri mi yoksa yonga setinin geneli mi bilinmiyor. Yonga setinin genelinde bir rekabet olacaksa Huawei’nin büyük bir iş başardığını söylemek gerek. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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