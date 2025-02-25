Apple M5 ufukta göründü: Bu kez Mac ve iPad’lerle sınırlı kalmayacak

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Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki yılın sonlarına doğru yeni bir işlemci duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, 2025 sonbaharında M5 işlemcisiyle güçlendirilen yeni Mac modelleriyle karşımıza çıkacak. Üstelik yeni yonga seti, bu kez Mac ve iPad’lerle sınırlı kalmayacak. Yeni nesil çiplerin yapay zeka sunucularında da kullanılacağı ortaya çıktı.

Yapay zeka sunucularında kullanılacak

Kaçıranlar için M5 serisinin bir süredir MacBook Pro ve iPad Pro modellerine güç vermesi bekleniyordu. Ancak gelen yeni bilgilere göre, Apple bu işlemcileri Houston’da üretilecek yapay zeka sunucularında da kullanmayı planlıyor. Şirket, bölgede dört yıl içinde 500 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor ve bu kapsamda Foxconn iş birliğiyle 250.000 metrekarelik bir fabrika inşa ediyor.

Peki Apple'ın buradaki planı ne? Aktarıldığı kadarıyla yeni sunucuların Apple’ın Private Cloud Compute altyapısında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor ve gelecekte Apple Intelligence’ın bilgi işlem kapasitesini esnek bir biçimde ölçeklendirmesine olanak tanıyacak. Bu noktada seri üretimin 2025’in ikinci yarısında başlaması beklenirken, bazı modellerin piyasaya sürülmesi 2026’yı bulabilir.

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Şu ana kadar bildiklerimize göre M5 işlemciler, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm süreci olan N3P teknolojisinden faydalanacak. Bu üretim sürecinin, önceki N3E teknolojisine kıyasla daha yüksek güç verimliliği ve küçük çaplı performans artışları sunacağı belirtiliyor. Özetle, Apple’ın M5 çipleri yalnızca Mac ve iPad serisine güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda şirketin yapay zeka altyapısında da önemli bir rol oynayacak.

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