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    Anlık Bildirim

    Apple M5 yakın geliyor: Mac ve iPad için değişim kapıda mı?

    Apple’ın M5 çipleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MacBook Pro ve iPad Pro modellerine etkisi ne olacak? İşte Apple’ın yeni nesil işlemcileri hakkında ilk bilgiler.
    Apple M5 yakın geliyor: Mac ve iPad için değişim kapıda mı? Tam Boyutta Gör
    M4 serisi işlemcilerle dikkatleri üzerine çeken Apple, M5 serisi için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Yeni nesil çiplerin, özellikle CPU ve GPU tasarımında önemli değişiklikler barındıracağı konuşuluyor. Son gelen bilgilere göre Apple, M5 işlemcileri ilk olarak MacBook Pro modellerinde kullanacak. İşte en son detaylar.

    iPad Pro güncellemesi 2026'ya sarkabilir

    Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, M5 çiplerini ilk olarak MacBook Pro modellerinde sunacak. Yeni nesil MacBook Pro'lar, tasarım açısından büyük değişiklikler getirmeyecek. Bunun yerine odak noktası, performans ve güç verimliliğindeki artış olacak. Bu noktada TSMC’nin N3P üretim sürecinden geçecek olan M5'in, önceki nesil N3E’ye kıyasla %5 ila %10 arasında daha az güç ve %5'e kadar performans artışı sunması bekleniyor.

    Ayrıca Gurman, iPad Pro’nun 2025 yılı boyunca M4 çipiyle kalacağını ve M5 sürümünün ancak 2026’da piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Apple’ın iPad Pro modelini bu yıl yeniden tasarlamayacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Zira ultra ince tasarımıyla büyük bir değişim geçiren model, donanımsal güncellemeler açısından bir süre daha stabil kalabilir. Bu da M5 işlemcili iPad Pro'nun 2026’ya ertelenebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Apple M5 yakın geliyor: Mac ve iPad için değişim kapıda mı? Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Apple’ın M serisi yongalarında SoC (System-on-a-Chip) tasarımını kullanması artık bilinen bir strateji. Ancak M5 serisiyle birlikte bu yaklaşımın değişebileceğine dair iddialar var. Ming-Chi Kuo'nun önceki açıklamalarına göre Apple, M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra modellerinde TSMC'nin SoIC-MH (System-on-Integrated-Chips-Molding-Horizontal) paketleme teknolojisini kullanmayı planlıyor.

    Bu yöntem, geleneksel SoC tasarımlarına kıyasla %30 ila %50 arasında daha az alan kaplayarak termal verimliliği artıracak. Böylece çiplerin daha uzun süre tam performansla çalışması hedefleniyor. Son olarak Apple’ın ayrıca yenilenmiş Mac mini ve muhtemelen iMac modellerini de M5 çipiyle güncellemeyi planladığı belirtiliyor. Bu yükseltmelerin 2025’in son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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