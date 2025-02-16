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    Anlık Bildirim

    Vision Pro, Apple Intelligence desteğine kavuşuyor

    Geçtiğimiz aylarda yapay zeka destekli servislerini iPad, iPhone ve macOS cihazları ile buluşturan Apple, yakında Apple Intelligence isimli bu servis paketini Vision Pro için de kullanıma sunabilir.
    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıl Vision Pro ile karma gerçeklik (AR/VR) pazarına giriş yaptı ve cihazı yazılım güncellemeleriyle geliştirmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz aylarda cihazı VisionOS 2 işletim sistemi ile güncellese de bu güncelleme; iPhone ve Mac cihazlarına gelen Apple Intelligence özelliklerini barındırmıyordu. Apple’ın donanım sınırlamaları nedeniyle Vision Pro’yu geri planda bıraktığı düşünülüyordu. Ancak yeni bir sızıntı, Apple Intelligence özelliklerinin yakında Vision Pro’ya geleceğini öne sürüyor.

    Apple Intelligence, visionOS işletim sistemine ekleniyor

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple Intelligence yapay zeka paketinin yakında Vision Pro’ya entegre edileceğini öne sürdü. Apple Intelligence, şu ana kadar iPhone 15 Pro, iPhone 16, M-serisi iPad ve M-serisi Mac cihazlarında kullanıma sunuldu. Ancak yeni bilgilere göre Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro da bu desteğe kavuşacak.  Bu sayede Vision Pro kullanıcıları, Apple’ın Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground gibi yapay zeka özelliklerini kullanabilecek.

    Apple Intelligence Tam Boyutta Gör
    Gurman, Apple Intelligence’ın VisionOS’a ne zaman entegre edileceğini net olarak belirtmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Gurman, Apple’ın Vision Pro için yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı. İddiaya göre bu uygulama, başlığa daha fazla mekânsal içerik sunulmasını sağlayacak. Uygulamanın, Apple ve diğer geliştiriciler tarafından tasarlanan mekânsal içerikler için bir merkez olabileceği belirtiliyor. Vision Pro halihazırda benzer içeriklere erişim sağlayan farklı kaynaklara sahip olsa da yeni uygulamanın Apple tarafından yetkilendirilmiş resmi içerikler sunabileceği ifade ediliyor.
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    TheJudgé 12 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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