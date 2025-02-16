Vision Pro, Apple Intelligence desteğine kavuşuyor

Apple Intelligence, visionOS işletim sistemine ekleniyor
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple Intelligence yapay zeka paketinin yakında Vision Pro’ya entegre edileceğini öne sürdü. Apple Intelligence, şu ana kadar iPhone 15 Pro, iPhone 16, M-serisi iPad ve M-serisi Mac cihazlarında kullanıma sunuldu. Ancak yeni bilgilere göre Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro da bu desteğe kavuşacak. Bu sayede Vision Pro kullanıcıları, Apple’ın Yazma Araçları, Genmoji ve Image Playground gibi yapay zeka özelliklerini kullanabilecek.
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