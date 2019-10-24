Chrome, kullanıcıların sekmeleri başka bir tarayıcıya taşımalarına izin verecek

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Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome, yeni bir özellikle güncellenecek. Gelen haberlere göre artık kullanıcılar, bu tarayıcıda yer alan sekmeleri başka bir tarayıcıya taşıyabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor"

Tüm tarayıcıları desteklemesi bekleniyor

İlk bakışta yeni özellik bir anlam ifade etmese de, buradaki fikir farklı tarayıcıları kullanan ve belirli sayfaları farklı tarayıcılarda görmek isteyen kullanıcılar için kullanışlı olabilir. Örneğin bir web sayfasını birden fazla tarayıcıda test etmek isteyen geliştiriciler için son derece pratik ve hızlı bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

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Şu anda gelen bilgilere göre Google, bu Chrome özelliğini diğer tüm tarayıcılarda destekleyeceği yönünde. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yok ve Mozilla Firefox gibi Chromium tabanlı olmayan tarayıcılarda çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu. Yeni özelliğin, Chrome'un test platformu olan Canary versiyonunda kullanıma sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.chromestory.com/2019/10/chrome-drag-tabs-from-other-browsers/