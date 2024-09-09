macOS 15 Sequoia çıkış tarihi belli oldu: Hangi cihazlar destekliyor?

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında tanıttığı macOS 15 Sequoia işletim sisteminin çıkış tarihi belli oldu. Bugün düzenlenen Glowtime etkinliğinden sonra, iOS 18 ile birlikte macOS Sequoia'nın da çıkış tarihi açıklandı. İşletim sistemi 16 Eylül'den itibaren uyumlu bütün Mac bilgisayarlara yüklenebilecek.

macOS 15 ile gelen özellikler neler?

macOS 15 ile Mac ve iPhone arasındaki entegrasyon artıyor. iPhone Mirroring ile iPhone'unuzu Mac'inizden görüntülemek ve kontrol etmek mümkün oluyor. Uygulamalar doğrudan Mac üzerinden açılabiliyor ve iPhone'unuzun sesi Mac'e aktarılabiliyor. Aynı şekilde öğeleri ve dosyaları Mac'inizden iPhone'unuza sürükleyip bırakılabiliyorsunuz.

macOS 15 ayrıca iPhone bildirimlerini Mac'e taşıyarak Mac bildirimleriyle beraber görünmelerini sağlıyor. Buna ek olarak, macOS artık pencereleri otomatik olarak boyutlandırarak döşüyor ve ekranı doldurarak maksimum ekran alanından yararlanıyor.

macOS 15 ile gelen bir diğer yenilik Parolalar uygulaması. Bu uygulama ile Wi-Fi şifrelerini, uygulama ve web sitesi parolalarını, doğrulama kodlarını ve daha fazlasını yönetebiliyorsunuz.

Apple ayrıca Safari'yi de güncelleyerek sayfadaki önemli şeyleri tespit etmek için makine öğrenimini kullanmaya başlıyor. Artık web sayfalarında vurgular, özetler ve içindekiler tablosu da dahil olmak üzere Okuyucu moduna bir dizi yeni özellikle güncelledi. macOS Sequoia, video konferansta otomatik pencere döşeme ve yerleşik arka plan değiştirme özelliğine sahip bir sunum önizleme modu da sunuyor.

macOS 15 tanıtıldı! İşte macOS Sequoia ile gelen yenilikler 3 ay önce eklendi

macOS 15 alacak cihazlar neler?

MacBook Pro

MacBook Pro (16 inç, 2023)

MacBook Pro (14 inç, 2023)

MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)

MacBook Pro (16 inç, 2021)

MacBook Pro (14 inç, 2021)

MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)

MacBook Pro (13 inç, 2020)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018)

MacBook Air

MacBook Air (15 inç, M3, 2024)

MacBook Air (13 inç, M3, 2024)

MacBook Air (15 inç, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)

iMac

iMac (24 inç, 2023)

iMac (24 inç, M1, 2021)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)

iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)

Mac mini

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Mac Pro

Mac Pro (2023)

Mac Pro (2019)

Mac Studio

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

iMac Pro

iMac Pro (2017)

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macOS 15 Sequoia çıkış tarihi belli oldu