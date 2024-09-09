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    macOS 15 Sequoia çıkış tarihi belli oldu: Hangi cihazlar destekliyor?

    Apple'ın bugün iOS 18 ile birlikte macOS 15 Sequoia'nın da çıkış tarihi açıklandı. Buna göre, macOS 15, 16 Eylül'den itibaren uyumlu cihazlara yüklenebilecek. Peki macOS 15 neler sunuyor?
    macOS 15 Sequoia çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül ayında tanıttığı macOS 15 Sequoia işletim sisteminin çıkış tarihi belli oldu. Bugün düzenlenen Glowtime etkinliğinden sonra, iOS 18 ile birlikte macOS Sequoia'nın da çıkış tarihi açıklandı. İşletim sistemi 16 Eylül'den itibaren uyumlu bütün Mac bilgisayarlara yüklenebilecek.

    macOS 15 ile gelen özellikler neler?

    macOS 15 ile Mac ve iPhone arasındaki entegrasyon artıyor. iPhone Mirroring ile iPhone'unuzu Mac'inizden görüntülemek ve kontrol etmek mümkün oluyor. Uygulamalar doğrudan Mac üzerinden açılabiliyor ve iPhone'unuzun sesi Mac'e aktarılabiliyor. Aynı şekilde öğeleri ve dosyaları Mac'inizden iPhone'unuza sürükleyip bırakılabiliyorsunuz.

    macOS 15 ayrıca iPhone bildirimlerini Mac'e taşıyarak Mac bildirimleriyle beraber görünmelerini sağlıyor. Buna ek olarak, macOS artık pencereleri otomatik olarak boyutlandırarak döşüyor ve ekranı doldurarak maksimum ekran alanından yararlanıyor.

    macOS 15 ile gelen bir diğer yenilik Parolalar uygulaması. Bu uygulama ile Wi-Fi şifrelerini, uygulama ve web sitesi parolalarını, doğrulama kodlarını ve daha fazlasını yönetebiliyorsunuz. 

    Apple ayrıca Safari'yi de güncelleyerek sayfadaki önemli şeyleri tespit etmek için makine öğrenimini kullanmaya başlıyor. Artık web sayfalarında vurgular, özetler ve içindekiler tablosu da dahil olmak üzere Okuyucu moduna bir dizi yeni özellikle güncelledi. macOS Sequoia, video konferansta otomatik pencere döşeme ve yerleşik arka plan değiştirme özelliğine sahip bir sunum önizleme modu da sunuyor.

    macOS 15 alacak cihazlar neler?

    MacBook Pro

    • MacBook Pro (16 inç, 2023)
    • MacBook Pro (14 inç, 2023)
    • MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)
    • MacBook Pro (16 inç, 2021)
    • MacBook Pro (14 inç, 2021)
    • MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)
    • MacBook Pro (13 inç, 2020)
    • MacBook Pro (16 inç, 2019)
    • MacBook Pro (13 inç, 2019)
    • MacBook Pro (15 inç, 2019)
    • MacBook Pro (13 inç, 2019)
    • MacBook Pro (15 inç, 2018)
    • MacBook Pro (13 inç, 2018)

    MacBook Air

    • MacBook Air (15 inç, M3, 2024)
    • MacBook Air (13 inç, M3, 2024)
    • MacBook Air (15 inç, M2, 2023)
    • MacBook Air (M2, 2022)
    • MacBook Air (M1, 2020)
    • MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)
    • MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)
    • MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)

    iMac

    • iMac (24 inç, 2023)
    • iMac (24 inç, M1, 2021)
    • iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)
    • iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)
    • iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)

    Mac mini

    • Mac mini (2023)
    • Mac mini (M1, 2020)
    • Mac mini (2018)

    Mac Pro

    • Mac Pro (2023)
    • Mac Pro (2019)

    Mac Studio

    • Mac Studio (2023)
    • Mac Studio (2022)

    iMac Pro

    • iMac Pro (2017)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 58 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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