Apple, Mac OS X 10.6.4'ün testlerine başlıyor

iPhone in Canada sitesinden yayınlanan habere göre Apple, OS X 10.6.3'ün son kullanıcıya yayınlanmasından 1 ay geçmeden sistemin yeni versiyonu 10.6.4'ü yakında geliştiricilere dağıtarak sistemin testlerine başlayacak. Test sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi bulunmazken, tahminlere göre en geç Ağustos ayı içersinde güncelleme son kullanıcıya yayınlanacak.

Mac OS X 10.6.3'ün testlerine Ocak başında başlayan Apple, 3 aylık test ve geliştirme sürecinden sonra güncellemeyi resmi olarak Mart ayı içersinde yayınlamıştı.