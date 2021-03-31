iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek

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Apple ürünleriyle ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Cupertinolu şirketin yeni akıllı telefon serisinin iPhone 12s değil iPhone 13 olarak adlandırılacağını söyledi.

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Deneyimli analist bu yıl iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin piyasaya sürüleceğini söylüyor. İlk üç model f/1.6 diyafram açıklığına sahip 7P (yedi bileşenli) geniş açılı lensle gelecek.

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Sunny Optical'ın lensleri test ediliyor

iPhone 13 Pro Max'in 7P geniş açılı lensi ise f/1.5 diyafram açıklığı sunacak. Böylelikle düşük ışık koşullarında daha iyi bir performans gösterecek. Aynı zamanda kullanıcıların daha iyi bokeh sonuçları elde etmesine olanak sağlayacak.

Ming-Chi Kuo, Sunny Optical tarafından üretilen lenslerin iPhone 13'te kullanılmak üzere test edildiğini belirtti. Kalite kontrol süreci başarıyla tamamlanırsa 7P geniş açılı lensler Mayıs ayında montaj için LG Innotek'e gönderilecek.

https://appleinsider.com/articles/21/03/31/iphone-13-pro-max-to-feature-f15-wide-angle-camera-kuo-says

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