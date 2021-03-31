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    iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek

    Analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone'larda önemli bir kamera yükseltmesi beklemediğini, en büyük ekranlı modelin daha yüksek diyafram değeri sayesinde hafif bir performans artışı sunacağını söyledi.
    31 Mart 2021, 11:30 (41 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek
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    Apple ürünleriyle ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Cupertinolu şirketin yeni akıllı telefon serisinin iPhone 12s değil iPhone 13 olarak adlandırılacağını söyledi.

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    Deneyimli analist bu yıl iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin piyasaya sürüleceğini söylüyor. İlk üç model f/1.6 diyafram açıklığına sahip 7P (yedi bileşenli) geniş açılı lensle gelecek.

    iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek
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    Sunny Optical'ın lensleri test ediliyor

    iPhone 13 Pro Max'in 7P geniş açılı lensi ise f/1.5 diyafram açıklığı sunacak. Böylelikle düşük ışık koşullarında daha iyi bir performans gösterecek. Aynı zamanda kullanıcıların daha iyi bokeh sonuçları elde etmesine olanak sağlayacak.

    Ming-Chi Kuo, Sunny Optical tarafından üretilen lenslerin iPhone 13'te kullanılmak üzere test edildiğini belirtti. Kalite kontrol süreci başarıyla tamamlanırsa 7P geniş açılı lensler Mayıs ayında montaj için LG Innotek'e gönderilecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/31/iphone-13-pro-max-to-feature-f15-wide-angle-camera-kuo-says
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    L
    lterlemez 23 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple Watch yada AirPods Pro’yu arkasına koyunca şarj etsin bu özellikte gelsin bi zahmet artık
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    11'in üzerine ilave 5G'den başka hiçbirşey sunmadı 12 serisi.o yüzden 12 almak mantıksızdı.iphone alacak olanlar en erken 13'ü beklemeliler.bugünden 5G telefon olsun diye bir upgrade yapmak tamamen mantıksız zaten en az 3 sene kullanılmayacak bir özellik
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    Stand Alone (The Power of Faith) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her zaman her koşulda en iyisini sağlayan iPhone oluyor.
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