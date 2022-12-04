Apple mağazası güpegündüz yağmalandı: Bir acayip soygun

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Kaliforniya'da yer alan bir Apple Store mağazası gündüz vakti herkesin gözlerinin önünde yağmalandı. Maskeli iki soyguncu mağazaya girerek önlerine gelen tüm cihazları standlardan söküp yanlarında getirdikleri sırt çantalarına tıkıştırdı.

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Yayınlanan görüntüler soyguncuların içerideki onlarca müşteri ve Apple Store çalışanına aldırış etmeden iPhone ve diğer Apple ürünlerini rahat bir şekilde çaldıklarını gösteriyor. Bir başka önemli detay da bu kişilerde herhangi bir silah olmaması.

Fiziksel şiddet tehtidi

Mağaza çalışanları müşterilerden olaya müdehale etmemelerini isterken, soyguncularla karşı karşıya gelmemeleri için onları standların yanından uzaklaştırdı. Hırsızların kendilerine engel olunması durumunda fiziksel şiddete başvuracaklarını söyledikleri belirtiliyor.

Güpegündüz yapılan soygunla Apple Store'dan 35.000 dolarlık cihaz çalındı. Polis, Apple'ın kalbi Palo Alto'da gerçekleşen olayın faillerini arıyor. Söz konusu mağaza 2018'de 24 saat içinde iki kez soyulmuş ve hırsızlar 100.000 dolar değerinde ürün çalmıştı.

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