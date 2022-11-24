Tam Boyutta Gör Daily Star gazetesine göre Apple 5.8 milyar sterlin (mevcut döviz kuruyla 7 milyar dolardan fazla) karşılığında İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir. Cupertinolu şirketin kırmızı şeytanları dünyanın en zengin futbol kulübü haline getirmeyi planladığı bildiriliyor.

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Glazer kardeşler Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 800 milyon dolara satın almıştı. Ailenin kulübü 9.6 milyar euro gibi yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü biliniyor. Ancak kulübü şu anda böyle bir meblağ karşılığında satmanın imkansız olduğu söylendi.

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Teknoloji sektörü dışındaki ilk yatırım

Mayıs ayında Forbes, Manchester United için 4.6 milyar dolar değer biçmişti. Apple'ın ise yıllık geliri 326 milyar sterlin olan bir şirket olduğu, dolayısıyla böyle bir satın almanın şirket için büyük bir yük olmayacağına dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Daily Star'a göre Apple CEO'su Tim Cook satışı denetlemekle görevlendirilen aralarında The Raine Group'un da bulunduğu bankalarla görüşmeler yapacak. Apple'ın futbol kulübü satın alması, markanın teknoloji sektörü dışındaki ilk yatırımı olabilir.

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Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir