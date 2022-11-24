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    Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir

    İngiliz basını Apple'ın Manchester Unitedı satın almayı planladığını söylüyor. Kaynaklara göre teknoloji devi ünlü futbol kulübü için 7 milyar dolar ödemeye hazır.
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    Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir Tam Boyutta Gör
    Daily Star gazetesine göre Apple 5.8 milyar sterlin (mevcut döviz kuruyla 7 milyar dolardan fazla) karşılığında İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alabilir. Cupertinolu şirketin kırmızı şeytanları dünyanın en zengin futbol kulübü haline getirmeyi planladığı bildiriliyor.

    Glazer kardeşler Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 800 milyon dolara satın almıştı. Ailenin kulübü 9.6 milyar euro gibi yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü biliniyor. Ancak kulübü şu anda böyle bir meblağ karşılığında satmanın imkansız olduğu söylendi.

    Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir Tam Boyutta Gör

    Teknoloji sektörü dışındaki ilk yatırım

    Mayıs ayında Forbes, Manchester United için 4.6 milyar dolar değer biçmişti. Apple'ın ise yıllık geliri 326 milyar sterlin olan bir şirket olduğu, dolayısıyla böyle bir satın almanın şirket için büyük bir yük olmayacağına dikkat çekiliyor.

    Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir Tam Boyutta Gör
    Daily Star'a göre Apple CEO'su Tim Cook satışı denetlemekle görevlendirilen aralarında The Raine Group'un da bulunduğu bankalarla görüşmeler yapacak. Apple'ın futbol kulübü satın alması, markanın teknoloji sektörü dışındaki ilk yatırımı olabilir.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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