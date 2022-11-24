Apple, Manchester United'ı 7 milyar dolara satın alabilir

Glazer kardeşler Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 800 milyon dolara satın almıştı. Ailenin kulübü 9.6 milyar euro gibi yüksek bir fiyata satmayı düşündüğü biliniyor. Ancak kulübü şu anda böyle bir meblağ karşılığında satmanın imkansız olduğu söylendi.
Teknoloji sektörü dışındaki ilk yatırım
Mayıs ayında Forbes, Manchester United için 4.6 milyar dolar değer biçmişti. Apple'ın ise yıllık geliri 326 milyar sterlin olan bir şirket olduğu, dolayısıyla böyle bir satın almanın şirket için büyük bir yük olmayacağına dikkat çekiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapay zeka değil.makine öğrenmesi.