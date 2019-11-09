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    Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor

    Apple Music uygulamasında bundan böyle her ay yıldızı parlayan sanatçıların iPhone ile çekilmiş özel kliplerinin yer alacağı Pusula Stüdyo programı başlıyor.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Music platformunda stüdyo günleri başlıyor
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    Ülkemizde yerelleşme konusunda önemli işler yapan Apple Music bu haftadan itibaren Pusula Stüdyo adını verdiği yeni bir programa başlıyor. Yeni program sadece iPhone ile çekilen müzik kliplerine yer verecek.

    İlk konuk Feride Hilal Akın

    Pusula radyo programı aslında 2017 yılından bu yana Karnaval müzik platformunda sanatçılarla yapılan özel röportajları kapsıyor. Toplamda 260 sanatçı ile röportaj yapılmıştı. Pusula Stüdyo programı bunun genişlemesi niteliğinde. Karnaval ve Apple Music ortaklığında doğan programı Yalçın Birol yönetiyor.

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    Pusula Stüdyo her ay Türkiye müzik sahnesinin yükselen isimlerinin çok özel performanslarına ev sahipliği yapacak. Pusula Stüdyo için özel oluşturulan stüdyoda tamamı iPhone ile çekilen müzik videoları, dinleyicilerin hayranı olduğu müzisyenleri ve şarkılarını sunacak.

    Stüdyoda Pusula temasına gönderme yapan özel üretim 360 derece dönen motorlu sahne ve çevresini saran neon LED ışıklarla, siyah zemin üzerine sanatçıların performanslarını ön plana çıkartabilecekleri bir ortam oluşturulmuş.

    Pusula Stüdyo odasında her ay konuk olacak sanatçının performans videosunun yanı sıra Pusula radyo programına telefon röportajları ile konuk olan sanatçıların içeriklerini ve her hafta güncellenen Pusula çalma listesini bulabilirsiniz.

    Pusula Stüdyo’nun ilk konuğu yeni şarkısı “Kim” ile Feride Hilal Akın olacak. Dijital dünyada yakaladığı çıkışı kendine özgü türler ötesi müziğiyle sürdüren Feride Hilal Akın’ın iPhone ile çekilen çok özel Pusula Stüdyo performansı yalnızca Apple Music ve Karnaval Radyo'da yayınlanacak.

    Yönetmen, Pusula Stüdyo’nun bu ilk video özel çekimlerini iPhone XS ve iPhone XS Max; video için Filmic Pro ve fotoğraflar için Halide uygulamalarını kullanarak gerçekleştirdi.



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