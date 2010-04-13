Apple onay verdi; Opera Mini AppStore'daki yerini aldı

Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan ve geçtiğimiz ay içersinde AppStore'da yerini alması için Apple'a gönderilen Opera Mini AppStore'a geliyor. WebKit tabanlı olmayan Safari'nin rakibi Opera Mini'e Apple tarafından onay verildiği Opera Software tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyruldu. Açıklamaya göre Opera Mini 24 saat içersinde AppStore'daki yerini alacak.
Opera Mini ile iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına sunacakları mükemmel tarayıcı deneyiminde dolayı heyecanlı olduklarını belirten Opera Software'in tepe yöneticisi Lars Boilesen, uygulamanın şirketin sanal dünyayı daha fazla insana ulaştırma amacının yeni bir adımı olduğunu söyledi.
Dünyada 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Opera Mini, kullandığı sıkıştırma sistemiyle daha fazla internet deneyimini daha küçük veri transferi ile yapılmasını ve sayfaların cihazlarda çok daha kısa sürede açılmasını sağlıyor.
Güncelleme: iPhone OS için hazırlanan Opera Mini'e AppStore Türkiye üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız (iTunes gerektirir)
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Ben zorlasam bitiremiyordum. =) Galiba siz çok internette takılıyordunuz?
kesinlikle.operanın en büyük yararı bu olacak benim açımdan.operanın sıkıştırması sayesinde e65imde haftalık 5 mb internet paketi alırdım.sonra internetten oynanan bir oyunu çok rahat bir biçimde oynardım.o zamanlar çok şükretmiştim bu browsera.artık iphoneda şükredeceğim artık.wireless bulamadığım yerlerde bazı sitelere girerken umarım mobil sürümü vardır diye dua ediyordum
bu arada az önce browserlar arası hız testi yapayım diye operaya girdim.milliyetin sitesine tıkladım mobil sürüm açıldı.sonra tam sürümü geçmek istedim "oops" diye bir yazı çıktı.üsttede internal server error yazıyordu.bir dahaki denememde gene aynı hatayı aldım.herlde opera appleın browserı kabul edeceğini beklemiyordu.bu yüzden bazı sorunlar var
giriş sayfasında tanımlı olan sayfalar acaba neye göre konulmuş merak ettim açıkçası.hürriyet milliyet facebook zaman.ilginç geldi
evet, mukayesesi bu sonuca götürüyor
Kesinlikle, hızlı olabilir ama safari deki zevki alamadım Beğenmedim, daha iyi bir şey bekliyordum
ondan onay vermiştir apple çok daha ii bi şey olsa onay vermezlerdi gibime gelio