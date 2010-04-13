Apple onay verdi; Opera Mini AppStore'daki yerini aldı

Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan ve geçtiğimiz ay içersinde AppStore'da yerini alması için Apple'a gönderilen Opera Mini AppStore'a geliyor. WebKit tabanlı olmayan Safari'nin rakibi Opera Mini'e Apple tarafından onay verildiği Opera Software tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyruldu. Açıklamaya göre Opera Mini 24 saat içersinde AppStore'daki yerini alacak.

Opera Mini ile iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına sunacakları mükemmel tarayıcı deneyiminde dolayı heyecanlı olduklarını belirten Opera Software'in tepe yöneticisi Lars Boilesen, uygulamanın şirketin sanal dünyayı daha fazla insana ulaştırma amacının yeni bir adımı olduğunu söyledi.

Dünyada 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Opera Mini, kullandığı sıkıştırma sistemiyle daha fazla internet deneyimini daha küçük veri transferi ile yapılmasını ve sayfaların cihazlarda çok daha kısa sürede açılmasını sağlıyor.

Güncelleme: iPhone OS için hazırlanan Opera Mini'e AppStore Türkiye üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız (iTunes gerektirir)