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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple onay verdi; Opera Mini AppStore'daki yerini aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
1
50
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan ve geçtiğimiz ay içersinde AppStore'da yerini alması için Apple'a gönderilen Opera Mini AppStore'a geliyor. WebKit tabanlı olmayan Safari'nin rakibi Opera Mini'e Apple tarafından onay verildiği Opera Software tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyruldu. Açıklamaya göre Opera Mini 24 saat içersinde AppStore'daki yerini alacak.

Opera Mini ile iPhone ve iPod Touch kullanıcılarına sunacakları mükemmel tarayıcı deneyiminde dolayı heyecanlı olduklarını belirten Opera Software'in tepe yöneticisi Lars Boilesen, uygulamanın şirketin sanal dünyayı daha fazla insana ulaştırma amacının yeni bir adımı olduğunu söyledi.

Dünyada 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Opera Mini, kullandığı sıkıştırma sistemiyle daha fazla internet deneyimini daha küçük veri transferi ile yapılmasını ve sayfaların cihazlarda çok daha kısa sürede açılmasını sağlıyor.

Güncelleme: iPhone OS için hazırlanan Opera Mini'e AppStore Türkiye üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız (iTunes gerektirir)


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Sentez* 9 yıl
safari daha mı iyi
tabiki opera
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A.R.E.S. 9 yıl
Kimse verilerin sikistirilabilir olmasinin guzelliginden bahsetmiyor. Artik belki de 100 mb internet paketi opera mini sayesinde cok rahat yetecek :)
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DKaNTr 9 yıl

SeTha

Kimse verilerin sikistirilabilir olmasinin guzelliginden bahsetmiyor. Artik belki de 100 mb internet paketi opera mini sayesinde cok rahat yetecek :)


Ben zorlasam bitiremiyordum. =) Galiba siz çok internette takılıyordunuz?
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realbrutal 9 yıl

SeTha

Kimse verilerin sikistirilabilir olmasinin guzelliginden bahsetmiyor. Artik belki de 100 mb internet paketi opera mini sayesinde cok rahat yetecek :)


kesinlikle.operanın en büyük yararı bu olacak benim açımdan.operanın sıkıştırması sayesinde e65imde haftalık 5 mb internet paketi alırdım.sonra internetten oynanan bir oyunu çok rahat bir biçimde oynardım.o zamanlar çok şükretmiştim bu browsera.artık iphoneda şükredeceğim artık.wireless bulamadığım yerlerde bazı sitelere girerken umarım mobil sürümü vardır diye dua ediyordum


bu arada az önce browserlar arası hız testi yapayım diye operaya girdim.milliyetin sitesine tıkladım mobil sürüm açıldı.sonra tam sürümü geçmek istedim "oops" diye bir yazı çıktı.üsttede internal server error yazıyordu.bir dahaki denememde gene aynı hatayı aldım.herlde opera appleın browserı kabul edeceğini beklemiyordu.bu yüzden bazı sorunlar var


giriş sayfasında tanımlı olan sayfalar acaba neye göre konulmuş merak ettim açıkçası.hürriyet milliyet facebook zaman.ilginç geldi
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donjose 9 yıl
Gordugum kadari ile kendi izlenimim de genel olarak safarinin daha kullanisli oldugu. Bence apple cok akillica bir hamle yaparak operaya efsane broswer olma sansini ortadan kaldirdi. Yine de apple in klasik tekelci zihniyeti icin oldukca sasirtici oldu.
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rabbitweed 9 yıl
herkes tekelci olma pesinde ama musteriye en fazla kim ne verebiliyorsa o olsun.mesela google mesela apple.microsoft olmasin.
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rainhard 9 yıl
Kullanım kolaylığı vasatı geçmiyor.güncelleme çıkana kadar safariden devam...
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DH Misafiri 9 yıl
evet cikti ve facebook hesabimin donmasina sebep oldu . norvecten facebook hesabiniza girilmeye calisildi diye hata verdi sifre degisimi yapilmasini istedi ilginç
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arto- 9 yıl
Allah Allah encok istenenlerden birisiydi niye begenilmedi ki
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T®an©e Addi©T 9 yıl
hemen indirip deneyelim.teşekkürler shady
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DSGNRY 9 yıl
Safari rahatlığından sonra hiç beğenmedim açıkcası
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TELESCOPE 9 yıl

DSGNRY

Safari rahatlığından sonra hiç beğenmedim açıkcası


evet, mukayesesi bu sonuca götürüyor
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shenor 9 yıl
Telefonda pek estetik beklemiyorum, benim icin bilgiye hizli ulasmak onemle ve ilk gozlemlerime gore gayet hizli safariden.
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mertgraph1979 9 yıl
Safari Edge ile çekilmiyor. Çok uzun süre bekletiyor. Valla 4GB Turkcell'den Edge paketim olduğu için hazine bulmuş kadar sevindim. Bence estetik açıdanda çok önemli bir eksiği yok. Ama Wifi ile tabiki Safari.
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A.R.E.S. 9 yıl
Wifi ile safari, edge ile opera kesinlikle. Cunku veri sikistirma ozelligi sayesinde kotadan fazla gitmiyor.
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selimaky 9 yıl
opera miniyi 15-20 dakika kullandim, safariyi kullanmak daha keyifli bence
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m3t 9 yıl

selimaky

opera miniyi 15-20 dakika kullandim, safariyi kullanmak daha keyifli bence


Kesinlikle, hızlı olabilir ama safari deki zevki alamadım
Beğenmedim, daha iyi bir şey bekliyordum
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nec85 9 yıl

selimaky

opera miniyi 15-20 dakika kullandim, safariyi kullanmak daha keyifli bence

ondan onay vermiştir apple
çok daha ii bi şey olsa onay vermezlerdi gibime gelio
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