Apple; OS X 10.6.5, iTunes 10.1 ve iOS 4.2'i bu hafta yayınlayabilir

İçinde bulunduğumuz hafta, Apple'ın güncelleme haftası mı olacak ? Ortaya atılan son iddiaya göre uzun süredir geliştiriciler üzerinden testleri devam eden Mac OS X 10.6.5'in de bulunduğu güncellemeler bu hafta son kullanıcıya sunulacak.

MacStories'in AT&T'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre Apple, Mac OS X 10.6.5 ve iTunes 10.1'i Software Update üzerinden bugün; özellikle iPad kullanıcılarının merakla beklediği iOS 4.2 güncellemesiniyse haftanın son iş günü iTunes üzerinden kullanıcılarına sunacak. İddiaya göre Apple, Mac OS X 10.6.5'in onay aşamalarını dün itibariyle tamamlarken, iTunes 10.1 güncellemesiniyse 3 hafta önce hazır hale getirdi.

Geçtiğimiz hafta içersinde iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu geliştiricilere sunan Apple, OS X 10.6.5'in son derlemesi 10H574'ü iki gün önce; iTunes 10.1'in 2.betasınıysa yaklaşık 5 hafta önce geliştiricilere sunmuştu.