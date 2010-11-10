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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple; OS X 10.6.5, iTunes 10.1 ve iOS 4.2'i bu hafta yayınlayabilir

8 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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İçinde bulunduğumuz hafta, Apple'ın güncelleme haftası mı olacak ? Ortaya atılan son iddiaya göre uzun süredir geliştiriciler üzerinden testleri devam eden Mac OS X 10.6.5'in de bulunduğu güncellemeler bu hafta son kullanıcıya sunulacak.

MacStories'in AT&T'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre Apple, Mac OS X 10.6.5 ve iTunes 10.1'i Software Update üzerinden bugün; özellikle iPad kullanıcılarının merakla beklediği iOS 4.2 güncellemesiniyse haftanın son iş günü iTunes üzerinden kullanıcılarına sunacak. İddiaya göre Apple, Mac OS X 10.6.5'in onay aşamalarını dün itibariyle tamamlarken, iTunes 10.1 güncellemesiniyse 3 hafta önce hazır hale getirdi.

Geçtiğimiz hafta içersinde iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunu geliştiricilere sunan Apple, OS X 10.6.5'in son derlemesi 10H574'ü iki gün önce; iTunes 10.1'in 2.betasınıysa yaklaşık 5 hafta önce geliştiricilere sunmuştu.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vipracing 8 yıl
iTunes genelde iOS güncellemesinden bir kaç gün önce gelebiliyor yani bu gün yarın iTunes güncellenirse büyük ihtimal ile iOS 4.2 bu hafta içi/sonu gelebilir.
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shenor 8 yıl
Yayinlandi.
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