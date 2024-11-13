Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen ve Rivian, 5,8 milyar dolarlık ortak girişimlerini duyurdu

    Volkswagen ve Rivian, Haziran ayında duyurdukları işbirliklerini resmen duyurdu. İki şirket, 5,8 milyar dolarlık yatırımla ortak bir girişim kurduklarını açıkladı. İşte detaylar...
    Volkswagen ve Rivian, 5,8 milyar dolarlık ortaklıklarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ve Rivian, Haziran ayında duyurdukları işbirliklerini resmen duyurdu. İki şirket, 5,8 milyar dolarlık yatırımla ortak bir girişim kurduklarını açıkladı.

    Geçtiğimiz Haziran ayında Volkswagen, gelecekte çıkaracağı elektrikli araçları için yeni elektrik mimarisi ve araç yazılımı geliştirmek üzere Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu ortaklığın hatlarını belirleyen iki şirket, Rivian ve VW Group Technology, LLC isimli ortak bir girişim kurduklarını resmen duyurdu.

    Ortak girişim, Rivian'ın yazılım şefi Wassym Bensaid ve VW Grubu'nun baş teknoloji mühendisi Carsten Helbing tarafından yönetilecek. Ekipler başlangıçta Palo Alto, Kaliforniya'da yer alacak, daha sonra Kuzey Amerika ve Avrupa'da üç yeni tesis daha inşa edilecek ve her iki şirketin geliştiricileri ve mühendisleri yeni girişimde görev alacak.

    Anlaşmanın kapsamında Rivian, Volkswagen'den ilk etapta 1 milyar dolarlık bir kredi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ek olarak 3,5 milyar dolar kredi alacak. Volkswagen ise Rivian'dan 1,3 milyar dolarlık hisse alacak.

    Geliştirilen teknolojiler her iki şirketin araçlarında kullanılacak

    Ortak girişimden ortaya çıkan teknoloji, 2026'da üretime girmesi planlanan Rivian'ın daha uygun fiyatlı R2 aracından Audi, Porsche, Scout ve Volkswagen dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'nun çeşitli modellerine kadar her iki şirketin araçlarının temelini oluşturacak.

    Rivian ayrıca Palo Alto ofisinde küçük bir basın grubuna prototip bir araç gösterdi. Bloomberg'e göre araç, ortak girişimin mühendislik ekibi tarafından 12 haftalık bir süre içinde oluşturulan Rivian yazılımına sahip bir Volkswagen'e ait test aracıydı.

    2009 yılında kurulan Rivian, elektrikli araç işinde büyümekte ve kâra geçmekte zorlanıyor. Bu yıl2,88 milyar dolar zarar bekleyen şirket, son iki yılda birkaç defa işçi çıkarmak zorunda kalmıştı.

    Elektrikli araç devrimine adapte olmakta zorlanan ve satışları düşen Volkswagen de işçi çıkarma ve Almanya'da üç fabrikasını kapama planları yapıyor. Son yıllarda elektrikli araçlarındaki yazılım problemleriyle de boğuşan Alman otomobil devi, Rivian'ın otomobil üretiminde yazılım odaklı yaklaşımından faydalanmayı hedefliyor. Rivian ise Volkswagen'in maddi gücüne ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, bu birliktelik her iki şirkete de fayda sağlayacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/11/12/24294827/vw-rivian-joint-venture-leadership-ev https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-12/volkswagen-boosts-bet-on-rivian-s-ev-technology-by-800-million?srnd=homepage-americas&embedded-checkout=true
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honor magic 6 pro imei atılıyor mu ipad mi macbook mu eskort nedir türk telekom e dergi iptal turkcell farklı operatör uyarı sesi kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız