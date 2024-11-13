Volkswagen ve Rivian, 5,8 milyar dolarlık ortak girişimlerini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Volkswagen ve Rivian, Haziran ayında duyurdukları işbirliklerini resmen duyurdu. İki şirket, 5,8 milyar dolarlık yatırımla ortak bir girişim kurduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Volkswagen, gelecekte çıkaracağı elektrikli araçları için yeni elektrik mimarisi ve araç yazılımı geliştirmek üzere Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu ortaklığın hatlarını belirleyen iki şirket, Rivian ve VW Group Technology, LLC isimli ortak bir girişim kurduklarını resmen duyurdu.

Ortak girişim, Rivian'ın yazılım şefi Wassym Bensaid ve VW Grubu'nun baş teknoloji mühendisi Carsten Helbing tarafından yönetilecek. Ekipler başlangıçta Palo Alto, Kaliforniya'da yer alacak, daha sonra Kuzey Amerika ve Avrupa'da üç yeni tesis daha inşa edilecek ve her iki şirketin geliştiricileri ve mühendisleri yeni girişimde görev alacak.

Anlaşmanın kapsamında Rivian, Volkswagen'den ilk etapta 1 milyar dolarlık bir kredi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ek olarak 3,5 milyar dolar kredi alacak. Volkswagen ise Rivian'dan 1,3 milyar dolarlık hisse alacak.

Geliştirilen teknolojiler her iki şirketin araçlarında kullanılacak

Ortak girişimden ortaya çıkan teknoloji, 2026'da üretime girmesi planlanan Rivian'ın daha uygun fiyatlı R2 aracından Audi, Porsche, Scout ve Volkswagen dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'nun çeşitli modellerine kadar her iki şirketin araçlarının temelini oluşturacak.

Rivian ayrıca Palo Alto ofisinde küçük bir basın grubuna prototip bir araç gösterdi. Bloomberg'e göre araç, ortak girişimin mühendislik ekibi tarafından 12 haftalık bir süre içinde oluşturulan Rivian yazılımına sahip bir Volkswagen'e ait test aracıydı.

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2009 yılında kurulan Rivian, elektrikli araç işinde büyümekte ve kâra geçmekte zorlanıyor. Bu yıl2,88 milyar dolar zarar bekleyen şirket, son iki yılda birkaç defa işçi çıkarmak zorunda kalmıştı.

Elektrikli araç devrimine adapte olmakta zorlanan ve satışları düşen Volkswagen de işçi çıkarma ve Almanya'da üç fabrikasını kapama planları yapıyor. Son yıllarda elektrikli araçlarındaki yazılım problemleriyle de boğuşan Alman otomobil devi, Rivian'ın otomobil üretiminde yazılım odaklı yaklaşımından faydalanmayı hedefliyor. Rivian ise Volkswagen'in maddi gücüne ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, bu birliktelik her iki şirkete de fayda sağlayacak.

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Volkswagen ve Rivian, 5,8 milyar dolarlık ortaklıklarını duyurdu