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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, oyun geliştiricilerinden aldığı App Store payını %15'e düşürüyor

    Geçtiğimiz aylarda Apple ve Fortnite'ın arasındaki gerginlikten sonra ateş altında olan Apple, oyun geliştiricileri ile yaptığı anlaşmayı değiştiriyor.
    10 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Apple, oyun geliştiricilerinden aldığı App Store payını %15'e düşürüyor
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    Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi Apple ve Fortnite'ın arasında ciddi bir dava süreci başladı. Bu olayın ardından Apple, App Store politikaları sebebiyle bazı insanlar tarafından ateş altında kalmıştı. Apple ise şimdi politikasında küçük bir değişiklik yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası"

    Apple, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla "Küçük İşletme Programı" adı altında yeni bir politikaya geçiyor. Buna göre artık oyun geliştiricilerden alınan %30'luk App Store payı, %15'e düşürülüyor. Ancak her geliştirici şirket için geçerli değil. Sadece yılda 1 milyon doların altında kazancı olan şirketler için geçerli. Eğer yılda 1 milyon dolardan daha fazla kazanılıyorsa yine %30'luk pay alımı devam edecek.

    Bu durum şu şekilde işliyor. Eğer bir önceki yılda 1 milyon doların altında bir gelir elde edildiyse, bir sonraki yıl geliştirici şirket indirimli pay için hak kazanmış oluyor ve talepte bulunuyor. The Verge'ün haberine göre geliştiricilerin yaklaşık %98'i bu indirimden yararlanabilecek düzeydeymiş. 



    https://kotaku.com/apple-will-reduce-its-app-store-cut-for-smaller-develop-1845705898 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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