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    Apple oyun odaklı Mac modelleri geliştirmeyi planlıyor

    Apple Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millett ve Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, yeni teknolojiler ve Mac oyunlarının geleceği hakkında konuştu.
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    Apple oyun odaklı Mac modelleri geliştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millet ve Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, yeni teknolojileri, Intel mimarisinin terk edilmesini, Mac'te oyun oynamanın geleceğini ve daha fazlasını tartışmak için TechCrunch ile bir röportaj için bir araya geldi.

    TechCrunch ile yapılan bir röportajda Apple yöneticileri, şirketin amacının teknolojinin uç noktalarını zorlamak ve her yeni nesil yonga ile performansta birkaç puanın ötesine geçmek olduğunu söyledi. Millett, Apple'ın yüzde 20 artış gibi performans rakamlarını manipüle etmediğini, sadece tarihsel olarak endüstrinin buna alışık olmadığını açıkladı.

    Apple yeni Mac'lerin oyun performansını artıracak

    Oyun segmentindeki varlığını artıracak olan Apple'ın bu arzusu her çıkan M serisi yongalara da yansıyor. Oyunları göz önünde bulundurarak donanım platformları geliştirecek olan şirket, bu yöndeki çalışmalarını birkaç yıl önce başlatmıştı ve tercihini kendi işlemcilerinden yana yaptı.

    Apple oyun odaklı Mac modelleri geliştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, tüm bilgisayar serisinde grafik performansını önemli ölçüde artıracak, ancak tüm geliştiriciler henüz yeni mimariye uyum sağlamış değil. Özellikle bazı geliştiriciler, M2‌ Max platformunda bulunan 96 GB grafik belleğini nasıl kullanacaklarını bile henüz bilmiyorlar.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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