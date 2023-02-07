Apple oyun odaklı Mac modelleri geliştirmeyi planlıyor

TechCrunch ile yapılan bir röportajda Apple yöneticileri, şirketin amacının teknolojinin uç noktalarını zorlamak ve her yeni nesil yonga ile performansta birkaç puanın ötesine geçmek olduğunu söyledi. Millett, Apple'ın yüzde 20 artış gibi performans rakamlarını manipüle etmediğini, sadece tarihsel olarak endüstrinin buna alışık olmadığını açıkladı.
Apple yeni Mac'lerin oyun performansını artıracak
Oyun segmentindeki varlığını artıracak olan Apple'ın bu arzusu her çıkan M serisi yongalara da yansıyor. Oyunları göz önünde bulundurarak donanım platformları geliştirecek olan şirket, bu yöndeki çalışmalarını birkaç yıl önce başlatmıştı ve tercihini kendi işlemcilerinden yana yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?